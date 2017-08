Vuelta a España: Fabricio Ferrari fue el ciclista distinguido en la etapa

El ciclista uruguayo estuvo siendo el protagonista de la escapada del día en la Vuelta a España. El sitio Biciclismo español publicó esto sobre la notable actuación del santalucense.

“La valentía ha sido siempre el sello de distinción de Fabricio Ferrari, el bravo corredor uruguayo que forma parte del conjunto Caja Rural-Seguros RGA desde su regreso al campo profesional en la temporada 2010. En su segunda participación en la Vuelta a España, Ferrari se ha apresurado en formar la primera fuga nada más darse el banderazo de salida, invitando de esta forma a otros corredores a acompañarle en busca del éxito en la línea de meta de Andorra la Vella.

A su movimiento han respondido acto seguido Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Davide Villella (Cannondale) y Anthony Turgis (Cofidis). Poco después se les unirían Axel Domont y Alexandre Geniez (Ag2r La Mondiale) y Fernando Orjuela (Postobón) y, por último, ya en las rampas de la Perche, el polaco Przemyslaw Niemiec (UAE Abu Dhabi). Parecía un buen grupo en una buena jornada para las fugas. Sin embargo, la ambición de Quick Step en el pelotón ha mantenido a raya a los escapados, con diferencias máximas de 5 minutos que se han reducido a poco más de 2 minutos al inicio de la parte decisiva de la etapa, en las primeras rampas de La Rabassa.

Geniez seleccionaba en la zona más dura la subida y Ferrari, esforzado al máximo, mostraba su buen momento resistiendo junto al francés y a Davide Villella. Finalmente, el uruguayo no podía con sus compañeros en un terreno más favorable para los europeos, aunque conseguía resistir por delante del ya pequeño pelotón hasta prácticamente coronar el puerto más duro de la jornada.

En ese momento llegaba el turno para Sergio Pardilla y Jaime Rosón, los dos corredores encargados de mostrar el maillot de Caja Rural-Seguros RGA en las jornadas de montaña. El manchego ha concluido finalmente a 1’14” del ganador, Vincenzo Nibali; mientras que el zamorano lo ha hecho a 1’39, avanzando ambos casi 100 posiciones en la clasificación general.

Fabricio Ferrari: “El objetivo era que alguien del equipo estuviera hoy en la escapada y me ha tocado a mí. Yo prefiero pasar la etapa delante escapado que en el pelotón, me lo paso mejor en la fuga. Hemos dado batalla y hemos mostrado al equipo, que era algo importante. Me ha tocado exprimirme mucho en la fuga y al final no llevaba las mejores sensaciones del mundo, pero era lógico. Después de tanto tiempo delante, gastando tanto, los calambres que me estaban dando eran lo normal por el calor y la deshidratación, pero contento por haberlo intentado”.

Los velocistas dispondrán este martes de su segunda oportunidad en la Vuelta con una etapa de 198 km con final en Tarragona y sólo un puerto de 3ª categoría a muchos kilómetros de meta.