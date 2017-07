Viveza a la mexicana: Cómo comprar 235 artículos por el precio de uno

Aprovechando un error de redacción en un cartel publicitario de un centro comercial de Altamira, en México, un joven intentó adquirir 235 desodorantes por la cantidad de 39.90 pesos, el hecho ha generado gran revuelo en redes sociales.

Durante el fin de semana se dio a conocer la intención de comprar la gran cantidad de desodorantes, ya que en el letrero del establecimiento se leía que “Todas” las piezas de la marca determinada tenían dicho costo, incluso se especificaba una rebaja, ya que anteriormente costaban 59.90 pesos.

El mismo protagonista de este hecho dijo que “yo vivo cerca de la tienda, fui a hacer las compras normales y ví que era el único cartel que no especificaba que el precio era por cada uno”.

Decidió echar a su carrito de compras todos los desodorantes y exigir que “Todos”, como se especificaba en el letrero, se los cobrarán a 39.90 pesos.

“La cajera no me los quiso vender porque decían que era cada uno, incluso el gerente se negó, por lo que hablé a la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) y me dijeron que los tenían que vender, pero se negaron”, dijo

La dependencia especificó al cliente que tomara fotos y evidencias “para que me acompañaran dentro de tres a cuatro días para que hicieran la venta válida y eso es lo que estoy esperando”, dijo Partida.