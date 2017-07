Viuda del policía: “Que el ministerio se haga cargo de mis hijos menores”

La esposa del policía asesinado el domingo en una pizzería de Pocitos, se mostró indignada a través de Facebook y en declaraciones a la prensa realizadas esta mañana tras el sepelio del agente.

“Impotencia, bronca y miedo de no poder sostener a mis hijos hoy, me inunda!!!”, escribió y agregó: “Se va un ser humano y vuelve una PUTA MOCHILA!!”.

Tras el sepelio de Wilson Eduardo Coronel, la esposa Fabiana Criado en declaraciones a Telenoche mostró el recibo del sueldo del agente que cobraba $ 16.000.

“Es una injusticia terrible de que se tome el pelo y se diga que una familia de cinco puede vivir con ese sueldo”, dijo la esposa quien pidió al Ministerio del Interior que se haga cargo con la ayuda para poder mantener a sus hijos.

“Él hace 20 años que trabajaba como funcionario y poco más de una semana en la pizzería, no es justo para él, para los policías. No entiendo como defienden tanto un uniforme. Yo toda la vida le pregunté porque amaba tanto su uniforme, para que termine así, muerto como un perro, no es justo, la verdad que no es justo” añadió.

Foto: Captura Telenoche