VIDEO: Una hija filmó a su padre admitiendo que abusó de ella desde niña

Una mujer de 35 años denunció que su padre abusó de ella durante 18 años y grabó la confesión en un video que se difundió por las redes sociales.

La mujer filmó con su celular al hombre, a quien forzó a que admitiera que había abusado de ella.”Mientras me decía que lo hizo, comía y bebía como si nada. Ese tipo me acusaba de drogadicta y de peligrosa. Pero abusó de mi”, indicó la mujer.

En declaraciones televisivas, Balaguer contó que cuando se dio a conocer el video con la confesión de su padre hace unos días atrás, el hombre desapareció y desde entonces nadie lo busca.

“Él me llegó a decir ‘uno tiene cosas malas en la cabeza’ y con eso se quiso justificar los abusos”, señaló y además comentó que durante varios años, ella robaba comida para él porque no trabajaba.

Balaguer que está casada, y vino al país con su esposo que apoya su lucha, expresó que a su padre biológico “lo quería, pero en verdad mi mente me engañaba. Mi corazón actuaba por la mente enferma”.

La mujer que hizo público el video en la red social Facebook escribió: “Aquí están las pruebas de la `La Loca con 40 ovarios (sic) me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico sino también por parte de la mujer que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo no es mi hermano de sangre”.

Y continuó: “Ese hijo también abusó de mí a sus 14 años con tocamientos mientras se masturbaba, más palizas y desprecios continuos. La mujer Dora Iris Lahitte estando al tanto de la situación de abuso sexual del cual yo padecía nunca dijo nada”.