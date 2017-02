VIDEO: Angelina Jolie enseña a comer tarántulas en Camboya

Angelina Jolie se encuentra en Camboya, rodando un documental con la reportera de la BBC Yala Hakim. Además, la actriz está acompañada por sus seis hijos y comparte con ellos las enseñanzas de la cultura camboyana.

Las últimas imágenes muestran a la intérprete enseñando a los pequeños a cocinar y comer insectos, algo común en la gastronomía del país. “En realidad tienen un sabor muy bueno”, se escucha decir a la estrella frente a la cámara.

Jolie pela, prepara, cocina y degusta cucarachas, tarántulas y escorpiones, y anima a sus hijos a hacer lo mismo. “¿Quieres compartir una araña?”,pregunta a uno de sus pequeños, a lo que ellos reponden que “se parecen a las patatas fritas”.

“You want to share a spider?” – Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia 🕷https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD

— BBC News (World) (@BBCWorld) 20 de febrero de 2017