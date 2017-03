Vázquez recibió propuestas del Frente Amplio sobre la Rendición de Cuentas

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, entregó este lunes al presidente Tabaré Vázquez el documento con las propuestas del partido sobre la Rendición de Cuentas.

“El Frente Amplio es consciente de la necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos, los que, si no fueran controlados, seguramente repercutirían negativamente en la calidad de vida de la población y, en particular, afectarían desfavorablemente a las personas de menores recursos y a los trabajadores.”, dijo Vázquez.

“Vamos a hacer todo lo posible para llegar” al 6 % del producto bruto interno (PBI) destinado a la educación, respondió el presidente Tabaré Vázquez ante una consulta de la prensa. “Estamos recién terminando el segundo año de gobierno, faltan tres. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Yo a veces veo con asombro que ya se pasa raya, pero faltan tres años de gobierno y no hay que perder de vista esa perspectiva”, agregó.

“Nosotros no pensamos, por el momento, tomar medidas impositivas porque lo tenemos que analizar. Que no lo piense ahora, no significa que no lo vayamos a estudiar, pero en el momento no está definido. Si hubiera que tomar una medida, vamos a hacer todo lo posible por no recaer sobre los trabajadores ni la clase media, ni quien más necesitan”, afirmó Vázquez.

Presidencia