Uruguay participa en España con muestra fotográfica intinerante

Uruguay llevará a España una selección con lo más relevante de su fotografía histórica y contemporánea a través de una serie de exposiciones, cuyo recorrido por el país europeo comenzará este septiembre y culminará en 2018 en la Casa de América de Madrid.

Así lo informó a Efe el director del Centro de Fotografía (CdF) de Montevideo, Daniel Sosa, quien indicó que la iniciativa fue planteada por el director de la Institución Académica de Artes Visuales de Alicante, Feliciano López, quien sugirió llevar las muestras del centro a España.

“El CdF nunca había presentado muestras en el exterior entonces la idea fue llevar tres muestras itinerantes a distintas localidades”, afirmó Sosa.

Sobre las muestras, que recorrerán diversas galerías en las localidades españolas de Torrelavega, Santander y Madrid, Sosa indicó que se buscó elegir tres selecciones fotográficas con miradas distintas.

Entre ellas se cuenta tanto una de carácter histórico, que recorre los comienzos de la fotografía en Uruguay, como una centrada en lo más destacado de los trabajos de la fotografía uruguaya actual y una última sobre el puerto de Montevideo, “motor” de la vida económica, social y cultural de la capital uruguaya.

Con respecto a la primera, que recoge imágenes que forman parte de un libro sobre la historia de esa disciplina en Uruguay, apuntó que ofrece un “panorama sintético” sobre la historia y los usos más frecuentes de las primeras fotografías registradas en el país.

“La fotografía llegó a Uruguay en febrero de 1840, pocos meses después de que en París se anunciara públicamente el descubrimiento del daguerrotipo y en el transcurso del siglo XIX fue utilizada en contextos variados, abarcando diversas áreas de actividad”, agrega el CdF en un comunicado.

Por su parte, Roberto Schettini, el curador encargado de elaborar la exposición dedicada a la fotografía uruguaya contemporánea, manifestó que cuando se le planteó que eligiera fotos de los últimos 50 años para la muestra itinerante siguió una metodología que ya había utilizado anteriormente.

“Recurrí a mi memoria visual y cerrando los ojos pensé en las imágenes que me venían y en qué autores eran los que estaban atrás”, expresó.

“Pensé que iba a tener en la memoria visual muchos más fotógrafos de características documentales clásicas y para mi sorpresa cuando fui seleccionando los trabajos la mayoría no lo eran”, apuntó.

Schettini sostuvo que a partir de entonces seleccionó a diez fotógrafos logrando un conjunto heterogéneo de realizadores con proyectos de un nivel que lo conformó por su “seriedad” y “profesionalismo”.

La lista de fotógrafos está integrada por Magela Ferrero, Irina Raffo, Matilde Campodónico, Daniel Behar, Jorge Ameal, Roberto Fernández Ibañez, Álvaro Zinno, Diego Velazco, Iván Franco y Pablo Albarenga.

En total serán 76 fotografías las que se expondrán en esta muestra contemporánea.

Con respecto a las fotos, Schettini resaltó que las seleccionadas, seis u ocho por autor, son “de primer nivel”.

“Creo que en España van a recibir una muestra de características muy especiales de Uruguay y de sus fotógrafos que muestra su arte y so forma de ver el mundo”, concluyó.

Las muestras uruguayas se expondrán por vía separada desde el 30 de septiembre al 5 de noviembre de 2017 en el Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega, el Centro de Documentación de la Imagen de Santander y el Puerto de Santander.

Posteriormente, las tres se exhibirán juntas en la Casa de América de Madrid hasta el segundo trimestre de 2018. (EFE)