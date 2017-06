Uruguay deberá demostrar a FIFA que gesto de Valverde no fue racista

Un gesto del juvenil de la Sub 20 Federico Valverde, tras festejar el gol a Portugal este domingo, ha sido denunciado por FIFA como racista. Por tanto la AUF deberá demostrar como dijo el futbolista que no se trató de una provocación hacia los asiáticos, sino un gesto hacia un amigo.

Valverde puso sus dedos sobre su cara haciendo el clásico signo de los ojos estirados. “No tuve la intención de provocar a nadie. No haría una cosa así, eso era para un amigo”, dijo a la prensa.

Valverde posteó en su cuenta de twitter

인종차별적 세레머니가 아니라 친구를 위한 개인적인 세레머니 었습니다. 제가 의도한 바는 인종차별이 아닙니다. 죄송합니다. pic.twitter.com/QmeZei8rmA — Fede Valverde (@fedeevalverde) 4 de junio de 2017