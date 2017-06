Uruguay cayó en la tanda de penales y se perdió la final del Mundial

Un gol en la hora convertido de tiro libre por intermedio de Samuel Sosa, llevó la semifinal al alargue. Uruguay se puso en ventaja con gol de Nicolás De la Cruz a los 49 minutos tras disparar un penal que el árbitro concedió luego de revisar en la televisión.

Uruguay bajó sensiblemente su actuación en el alargue y Venezuela tuvo chances de liquidarlo pero no lo concretó y se fueron a la definición por penales.

José Luis Rodríguez marró el segundo disparo celeste y condicionó la definición mientras los venezolanos no marraban. Soteldo estrelló su remate en el palo dejando a Uruguay empardado en los últimos remates. Bentancur convirtió pero De la Cruz marró el definitivo que permitió a la Vinotinto ser finalista del Mundial Sub 20 de Corea.

URUGUAY 1 – VENEZUELA 1

URUGUAY: Santiago Mele, José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Agustín Rogel, Mathías Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Marcelo Saracchi (76′ Carlos Benavídez), Agustín Canobbio, Nicolás Schiappacasse (67′ Joaquín Ardaiz). DT: Fabián Coito.

VENEZUELA: Walter Fariñez, Ronald Hernández, Josua Mejías, Nahuel Ferraresi, Edwin Quero (120′ Makoun), Sergio Córdova (76′ Samuel Sosa), Yangel Herrera, Ronaldo Lucena, Adalberto Peñaranda, Ronaldo Chacón (83′ Hurtado), Ronald Peña (57′ Yeferson Soteldo). DT: Rafael Dudamel.

Goles: 50′ Nicolás De La Cruz (U) de penal, 90′ Samuel Sosa (V).

Definición por penales: Peñaranda (V) gol; Valverde (U) gol, Rodríguez (U) atajado; Sosa (V) gol, Hernández (V) gol; Canobbio (U) gol, Bentancur (U) gol; Soteldo (V) palo, Herrera (V) gol; De la Cruz (U) atajado.

Estadio de la Copa Mundial de Daejeon.

Árbitro: Szymon Marciniak.

Asistentes: Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (terna de Polonia).

Cuarto árbitro: Ghead Grisha (Egipto).