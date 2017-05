Uber tendrá disponible desde este viernes las sillas para menores

Uber Uruguay anunció que desde el próximo viernes 19 la aplicación tendrá disponible en todo Montevideo el servicio de UberKIDS.

En colaboración con la Fundación Gonzalo Rodríguez, a través de su área de capacitación, y de Safety 1st -destacada marca estadounidense de productos para niños-, la compañía pondrá a disposición de los usuarios esta nueva modalidad para el traslado cómodo y seguro de bebés y niños, convirtiéndose en el primer servicio del país en ofrecer sillas de seguridad certificadas.

Esta opción, que se desplegará dentro de la misma aplicación, ofrecerá autos equipados con sistemas de retención infantil y conductores que participaron de sesiones informativas para su instalación y asistencia y podrá ser solicitada a demanda al toque de un botón.

“En Uber nos preocupamos de que todos los usuarios de la aplicación se trasladen por Montevideo de forma cómoda y segura. Alcanzamos un acuerdo con dos organizaciones reconocidas, siguiendo la reglamentación vigente para que todos puedan viajar seguros”, dijo Carolina Rocha, líder de la operación de Uber en Uruguay.

Uber comparte la importancia de la protección de los niños en el traslado de vehículos particulares, misión que comparte con la Fundación Gonzalo Rodríguez. En este sentido se asumió ese compromiso para que los socios conductores se capaciten por parte de técnicos de la Fundación, la que cuenta con una experiencia de diez años en la promoción de la seguridad del niño pasajero.

UberKIDS se lanzará en Montevideo inicialmente con 70 sillas directamente donadas por el proveedor a un grupo de socios conductores. En el futuro, cualquiera de los socios que desee adquirir una silla para brindar el servicio podrá acceder a un precio preferencial de compra; la condición es participar de una sesión informativa de seguridad de la Fundación Gonzalo Rodríguez.

Con la disponibilidad de UberKIDS ya son tres los servicios de Uber en Montevideo: UberX, UberAssist (para personas con distintos tipos de discapacidad o dificultades motrices) y UberKIDS.

¿Cómo funciona UberKIDS?

La opción UberKIDS aparecerá dentro de la App como una nueva alternativa de servicio.

Con sólo apretar un botón podrás pedir tu UberKIDS.

El sistema te pedirá confirmar tu pedido de UberKIDS (recordando que debes viajar con un menor que requiera de un sistema de retención infantil).

Consejos de Uber y Fundación Gonzalo Rodríguez para las familias

Una forma de saber si la silla está bien instalada, es tomarla con una mano a cada costado, contra el respaldo del vehículo, y moverla de lado a lado con fuerza moderada. El movimiento no debe superar los 2,5 cm por lado.

La silla tiene 3 posiciones distintas de reclinación. La última de ellas es la que se debe usar si la silla mira hacia atrás.

Si la silla mira hacia adelante, es recomendable no reclinar el respaldo al máximo por seguridad al niño.

El arnés debe quedar lo suficientemente ajustado para que impida que el niño resbale por debajo de él y le permita viajar seguro.

Si hace frío, los niños y bebés deben ser abrigados cuando ya están instalados y abrochados en la silla.

En los accidentes la ropa se aplasta, y el arnés quedaría suelto.

Una forma de asegurarse que el arnés quedó bien puesto es la prueba del pellizco: hay que tomar la tela del arnés con el dedo índice y pulgar al mismo tiempo, y si no se logra agarrar la cinta, entonces el arnés está bien ajustado y el niño o niña puede viajar seguro.