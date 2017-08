Tras 28 años retorna UB 40 y se presenta en el Teatro de Verano

El próximo 3 de octubre retorna al Uruguay luego de 28 años la agrupación UB 40. Con su actual formación de tres miembros originales: el vocalista Ali Campbell, el trompetista y cantante Terence “Astro” Wilson y el tecladista Mickey Virtue, la legendaria banda UB 40 vendrá a Montevideo en el mes de octubre.

Conocidos por cultivar un estilo musical basado en el reggae, el dub y juegos con covers de canciones famosas, reconvirtiéndolas al reggae o a ritmos más jamaicanos y tropicales de la misma índole, UB40 fue ganando un espacio destacado en el circuito de la música internacional desde su formación en Birmingham, Inglaterra, a mediados de 1978.

Hace tres años, los integrantes fundadores de la banda decidieron retomar el camino musical y comenzaron un proceso de gira permanente alrededor del mundo. Un trabajo que los trae a Sudamérica este año -después de una larga espera- para reencontrar a su público con los grandes éxitos que los llevaron a la cima en los 80 y su actual trabajo musical Silhouette.

“Silhouette es una continuación de los álbumes en solitario que Ali ha hecho. Musicalmente, ha sido muy consistente. El genio de Ali está en la forma en que puede trabajar un conjunto de letras alrededor de una gran melodía. Cualquier canción que cante, fácilmente podría ser una melodía UB40 “, sostuvo Mickey.

Lanzado en octubre de 2014, suma al listado de canciones de su extensa trayectoria nuevas composiciones, como sus versiones para clásicos de The Beatles, Bob Dylan y The Chi-Lites.

La de UB 40 es una historia musical de más de tres décadas, que incluye varios números uno n los principales rankings del mundo y nominaciones a los premios Grammy. Éxitos de UB40 como (I can’t help) falling in love with you, Food for thought, Many rivers to cross, One in ten y Breakfast in bed, están incluidos en la lista.

Entradas en venta en RED UTS, Tienda Inglesa y Red Pagos.