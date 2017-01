“Todos somos contratistas de fútbol hasta que la DGI te golpea la puerta”

“Fijamos un salario con Polenta que se merece para salir de Nacional y es difícil que se vaya porque está cómodo”, dijo a FÚTBOL POR MUÑOZ, el empresario Pablo Bentancur.

En nota con Carlos Muñoz por LA 30, el empresario dijo que también intenta negociar a Gastón Ramírez que ya lo pidió el entrenador del Leicester.

Asimismo, indicó que quizás Abel Hernández puede pasar a otro equipo menos conocido que el Hull City que viene recuperándose de lesiones que le han impedido rendir aunque ya volvió a los goles.

Bentancur dijo que en Uruguay hay equipos que están trabajando “escondidos” detrás de equipos “pobres pero que son realmente grandes”.

Sobre el caso del grupo que está detrás de El Tanque Sisley, dijo que “estoy al tanto de lo que ha pasado con el pase del jugador Ardaiz. Pero no solo ellos, hay más grupos pero no me corresponde a mi nombrarlos”.

Para el contratista, este sistema va en desmedro de los cuadros grandes: “A la larga perjudica a Nacional y a Peñarol”.

“Carlos Valdez no me pidió para renovar en Peñarol”, dijo al respecto del zaguero que jugó la temporada pasada.

“Los que conocemos al Boquita Arias, sabemos como es. Yo no soy celoso. ¿Qué le puedo enviar al Boca, los pantalones de colores? No sé manejar la prensa, no sé… sin comentarios”.

Al respecto del tema de la disputa de derechos de imagen entre jugadores, empresa de televisión y la AUF, dijo que no le ve salida fácil. “Hay que buscar algunas personas neutrales para buscar a un acuerdo porque esto lleva a parar el fútbol”.

“Esto es como cuando pasó lo de los contratistas de fútbol. Yo pagué, porque cuando la DGI te golpea la puerta muchos dejan de ser contratistas. Aquello era complicado y hubo colegas que no pagaron y otros que se escondieron. Yo preferí pagar. El derecho de imagen de los muchachos es de ellos y lo deben vender como quieran”, manifestó.

“En su momento hubo un monopolio manejado por (Francisco) Casal que abrió camino y por los dirigentes, hizo su negocio. Hoy no hay ese monopolio porque los jugadores deciden por sí solo; muchos empresarios (algunos sin condiciones) y se reparten los palos”, agregó.

“La unión de los jugadores muestra que están fuertes y eso nace en la Selección”, destacó.

ESCUCHA LA NOTA AQUÍ