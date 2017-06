Teros de alto vuelo: Uruguay se coronó Campeón de la Nations Cup

La selección uruguaya de rugby derrotó este domingo 24-14 a España en el final de la Nations Cup que se disputó en el Estadio Charrúa. Los Teros se impusieron sobre Los Leones y de esta manera terminan en el lugar 18 del ranking y confirman el proceso ascendente del rugby celeste.

Uruguay derrotó 24-14 a España y se coronó campeón por primera vez de la Nations Cup que se disputó en el Charrúa. Tres penales de Berchesi, un try de Arata y otro de Leivas hicieron la diferencia.

Congratulations #WRNC2017 champions @RugbyUruguay! Fantastic hosts and deserving victors. Sure our paths will cross again soon…

— Rugby Union Russia (@russiarugby) 18 de junio de 2017