Tabárez: “Se dejó entrar gente que no tiene nada que ver con el fútbol”

El maestro Oscar Tabárez concedió este lunes una entrevista a Carlos Muñoz en el Complejo Celeste. El entrenador de la Selección Nacional dijo que nunca se le van las ganas de ir al Complejo. “Lo conversamos con Celso (Otero) y él me decía lo mismo”, agregó Tabárez que suma once años al frente de la Celeste.

Señaló que en el primer encuentro en New Jersey al iniciar el proceso les pidió adhesión a la selección. “Todas esas cosas las volqué en un proyecto como mejorar la infraestructura, partidos internacionales de la selección, manejar un perfil de jugador, etc. Que nos permitiera competir de manera acorde”.

Tabárez repasó momentos del proceso de la selección a lo largo de este tiempo. “Hace poco un club de primera división que hizo un baño para la gente. Hay canchas que están iguales que antes del profesionalismo. Hay una realidad que tiene que ver con la demografía y la cantidad de clientes del fútbol”, agregó.

“Estuvimos en contacto con tipo de personas excepcionales. Fueron grandes difusores de la idea de la selección y de lo que queríamos hacer”, destacó.

“A los jugadores le decíamos que en los equipos le podían dar dinero, todo, pero no jugar en la selección”.

LOS DERECHOS DE LOS JUGADORES

“Las reivindicaciones de los futbolistas nació con el profesionalismo”, dijo Tabárez a RADIO NACIONAL. “Esto no es nuevo. La Mutual es para los futbolistas; para asesorarlos y acompañarlos. Me extraña que se haya caído en los ataques personales, el ingreso de gente que no tiene nada que ver con el fútbol”.

“No me explico cómo hay como dos bandos, con ataques groseros. Esta directiva de la Mutual, cuando se hizo aquella denuncia de la Conmebol hablaba que los dineros de la corrupción debía haberse dado a los futbolistas. Ahora es lo mismo que se reclama. Quienes compran los derechos de televisión deben entender que hay que adecuarse a la realidad”, manifestó.

Tabárez analizó lo que se viene en la próxima fecha contra Brasil el 23 de marzo y el siguiente en Lima con Perú; las chances del equipo y las variantes obligadas por suspensión que debe hacer.