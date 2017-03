Tabárez no accedió a entrevista de Tenfield porque le negaron hablar del reclamo de los jugadores

Además del análisis del encuentro jugado y del que se viene con Perú, el maestro Tabárez fue consultado por la posición respecto al conflicto entre los jugadores y la empresa Tenfield.

Asiduamente, tras los encuentros, el técnico asiste a una entrevista con periodistas de la empresa con los que los jugadores decidieron no dar notas.

“Dije que con las reivindicaciones de los futbolistas estaba de acuerdo porque las mismas son una realidad del fútbol mundial. En otros países son parte de la organización donde los futbolistas están en primer lugar. En ningún momento opiné sobre las medidas de los futbolistas o la empresa que estaba en el litigio. Históricamente se da este tipo de casos. Estoy en una posición difícil: ir a la entrevista como si no pasara nada… y acá pasaron cosas. Tampoco no ir, porque no voy atado a la cola de los futbolistas. Soy el entrenador y creo que puedo opinar porque he estudiado el fútbol y sobre la aparición de la televisión, los derechos de imagen, etc. Les dije (a la empresa) que iba a ir y que iba a dar esta explicación que estoy dando a ustedes. Me dijeron que no”, concluyó Tabárez.

