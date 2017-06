Tabárez: “Me hablan de Valverde como si yo lo conociera recién ahora”

Este jueves partió la delegación de la selección uruguaya que jugará los dos encuentros amistosos en Europa. En el aeropuerto de Carrasco, el maestro Oscar Tabárez habló con la prensa sobre lo que se viene y el momento de la selección Sub 20 en Corea.

“Es la oportunidad de observar algunos futbolistas que habitualmente no tiene posibilidad de jugar”, indicó. Sobre los juveniles en el Mundial de Corea, Tabárez destacó que “están haciendo cosas importantes. están entre los 8 mejores. Lo demás, por mi experiencia, a un campeonato del Mundo se va con la ilusión de ganarlo. Eso se logra solamente ganando partidos. Esto es un palo para ustedes (periodistas), hacen una evaluación cada vez que se termina un partido. ‘Contentos por el triunfo, pero se jugó mal’… Es tratar de demostrar determinadas cosas que no vienen al caso. Hay tantas cosas de qué preocuparse. No podemos ir a pasar por arriba a otros equipos por nuestras características. Hay que reconocer las cosas a través de los méritos. Cuando termine el campeonato se puede hacer evaluación”, manifestó.

Sobre los jugadores que pueden ser a futuro convocados a la mayor, Tabárez dijo que hay varios. “No es lo mismo un Mundial Sub 20 que una Eliminatorias. Hay que tener una experiencia previa y lo sufrimos en la primera eliminatoria. Hay un nivel de exigencia y presiones de una selección nacional”.

Tabárez concluyó: “Ahora se habla de Valverde y dicen ‘Tabárez entre las cuerdas’, ‘Presión a Tabárez’, como si yo a Valverde lo conociera recién ahora”.

