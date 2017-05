sub 20: Venezuela sigue haciendo historia; eliminó a Japón

Iban 108 minutos, las piernas ya eran de plomo por el juego, por el calor, por los nervios de estar jugándose un pasaje histórico, porque había demasiado aroma a penales. Pero Yangel Herrera puso la mente en hielo. Vio que ante cada córner lo estaban anticipando siempre en el primer palo, pensó y actuó. En un momento en el que muchos se nublan, él encontró claridad.

“Le dije a Nahuel (Ferraresi, uno de los centrales) que él atacara ese espacio y se llevara mi marca al primer palo. Ahí pude quedar solo e impactar la pelota. Cuando se movió la malla… es una emoción que no se describe. Es un sueño demasiado grande, estoy demasiado feliz”, le dice Herrera a FIFA.com tras ser el gran héroe de la clasificación venezolana a los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017, la primera en la historia para el país.

No es la primera vez que convierte en un momento clave. En el Sudamericano, empató en el 89 también de cabeza un partido contra Perú que terminó por darles la clasificación a la fase final. ¿Cuál será su mérito? Herrera prefiere hablar de los demás. “Trabajamos bastante la pelota parada durante los entrenamientos. Tenemos varias tácticas preparadas. Tenemos un excelentísimo cobrador de faltas como (Ronaldo) Lucena. La pelota va siempre bien templada, a la zona. Sé dónde puede caer y yo voy con todo, con mucha fe”.

Desde su posición de mediocentro de marca y salida en el 4-2-3-1 que propone Rafael Dudamel, Herrera es el referente total. “Tiene un liderazgo natural, por eso fue capitán en todas las categorías: Sub-15, Sub-17 y ahora está cerrando brillantemente su carrera de juvenil como capitán de la Sub-20”, lo elogia el seleccionador, que lo llevó con la mayor a la Copa América Centenario 2015 y lo hizo jugar dos partidos ya con la mayor en las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018.

“Me lo he ganado, he trabajado bastante para eso y me gusta ser capitán”, asegura Herrera, que sólo tiene 19 años. “Me fijo mucho en las personas que imponen ese respeto, que son líderes dentro de la cancha y fuera. Además aquí tenemos un coach motivacional que, a los jugadores de mayor jerarquía en el grupo, nos da siempre charlas sobre liderazgo para que sepamos manejarnos dentro de este grupo”.

El City, Vieira y cómo sentar a Pirlo

Su talento podía estar escondido para el mundo en el Atlético Venezuela, pero no pasó desapercibido para Pep Guardiola y los scouters del Manchester City. Lo compraron en febrero de este año y lo cedieron al New York City FC. A fines de abril, dos meses después de llegar a la MLS, Patrick Viera le comunicó que iba a ser titular en lugar de Andrea Pirlo. Terminó haciendo uno de los goles de la victoria.

“Vieira y Pirlo me han ayudado muchísimo. He aprendido que los niveles del fútbol extranjero son mucho mayores, que tengo que mejorar mucho si quiero consolidarme ahí”,.cuenta antes de revelar que el propio técnico, el español David Villa y el argentino Maxi Moralez le mandaron mensajes deseándole suerte en el certamen. “Me llena de emoción que estén pendientes de mí, de mi carrera”.

Su carrera en este instante está en fase onírica y, aunque es un funamentalista del “paso a paso”, no duda en hay material para que siga así: “Tenemos un gran grupo, grandísimos jugadores y nosotros soñamos, creemos y somos conscientes de que estamos para campeón del mundo”.





