SUAT celebra los 25 años con un espectáculo para el recuerdo

El próximo 15 de marzo se presentará en Montevideo, el The Oratorio Society of New York con la Filarmónica de Montevideo. El evento absolutamente inédito para nuestro medio, es promocionado por Suat quien festeja sus 25 años de actividad.

Horacio Urrutia, del departamento de marketing de Suat, dijo a RADIO NACIONAL en el programa PIPI CUCU, con Omar Gutiérrez que “el espectáculo ha sido denominado de interés nacional por parte de la Presidencia de la República”.

El espectáculo será el próximo 15 de marzo en el Teatro Solís a las 20 horas. Las entradas están a la venta y los precios oscilan entre $ 150 a $ 550.

