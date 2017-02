Suárez marcó el gol del Barcelona ante el Atl. Madrid y fue expulsado; se lesionó Godín

“Vamos a sufrir, seguro”, advertía Luis Enrique y no se equivocaba, pues Barcelona avanzó a la final de la Copa del Rey empatando 1-1 de local con un Atlético Madrid que lo tuvo a maltraer y vendió cara su eliminación.

Fue gracias a un gol de Luis Suárez -cuando agonizaba el primer tiempo y el local poco menos que pedía la hora- tras una gran jugada personal de Lionel Messi, hasta entonces muy poco influyente en el juego.

El astro argentino sacó un “conejo de la galera” y tras eludir a sus marcadores clavó un zurdazo potente que Miguel Angel Moyá no pudo retener y que capitalizó con olfato goleador el “Pistolero” uruguayo para el 1-0.

Kevin Gameiro, que había ingresado un rato antes por el “Niño” Fernando Torres tardó apenas tres minutos en decretar el 1-1 tras un generoso pase de Griezmann.

El tramo final del partido resultó igual de electrizante, pero el marcador no se modificó a pesar de los cinco minutos adicionados por el árbitro, que además expulsó a Luis Suárez por un golpe a Koke y lo marginó de la final del torneo.

Mientras tanto, Diego Godín dejó el campo de juego al lesionarse. Suárez queda suspendido para la final de la Copa.



Foto: Mundo Deportivo