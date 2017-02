Suárez: “Estamos todos juntos luchando por el bien del fútbol uruguayo”

“No sé quién dijo que yo me operé gracias a la Mutual… Vamo arriba. ¿Cómo un jugador como yo para ir al Mundial de Brasil se va a operar gracias a la Mutual? Era jugador de la selección. Nadie de la selección me preguntó quién pagó la operación ni yo pregunté. Yo era jugador de la selección y si la tenía que pagar yo no había problemas. Lo que quise decir es que Luis Suárez no le debe nada a nadie”, dijo Luis Suárez este jueves.

En nota con el programa Todo pasa de Océano FM, el delantero del Barcelona dijo que “los futbolistas no somos ignorantes” y respaldó a los jugadores del medio local. Suárez se refirió a la camiseta que mostró junto a Godín en el partido semifinal de la Copa del Rey.

“Los colegas del fútbol uruguayo habían hecho lo mismo este fin de semana con carteles, y por si a alguno le había quedado dudas y no lo pudo ver, sabiendo que el partido nuestro podía tener un poco más de repercusión, lo hicimos. Aparte quisimos darle nuestro apoyo porque estamos ciegamente confiando y apoyándolos a ellos. Fue un mensaje a nivel general y para que la gente lo viera”, explicó.

“Por suerte no están solo Godín y Lugano. Estamos todos juntos luchando por el bien del fútbol uruguayo y por eso vamos a estar respaldándonos en todo momento”, agregó.