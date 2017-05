Solicitan procesamiento para el general Mermot por apología de tortura

El fiscal Pablo Rivas solicitó el procesamiento con prisión por dos años para el general retirado Raúl Memot por el delito de apología de tortura.

El mes pasado el diputado Luis Puig y Sandro Soba, del PVP, presentaron una denuncia penal contra Mermot, presidente del Círculo Militar.

En la denuncia se señala que el 14 de abril “el denunciado emitió declaraciones públicas que son merecedoras, en nuestra opinión, de reproche penal. Varios medios de prensa las reprodujeron total o parcialmente, dándole a las palabras del Gral. (r) Raúl Mermot la nota de hecho público y notorio”.

A la prensa, Mermot dijo: “Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico”, sostuvo. “Yo digo que no vi, ni hice torturas”.