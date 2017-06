Sendic: “Todas las compras con las tarjetas tienen que ver con la actividad”

El semanario Búsqueda publicó este jueves un informe sobre gastos efectuados por el vicepresidente Raúl Sendic con una tarjeta corporativa cuando era director de Ancap.

Tras la publicación, Sendic dijo que “lo primero que quiero aclarar es que al Semanario Búsqueda no le doy entrevistas, por eso no contesté. Estoy en condición de hablar no solo en mi nombre sino en nombre de todos los directores de Ancap que ocuparon lugares mientras estuve al frente de la empresa, que fue durante 9 años”, dijo Sendic.

“Los criterios con los que siempre se manejaron las tarjetas corporativas de las compañías fueron en cuanto a que la tarjeta es para cubrir necesidades con la función dentro de la compañía”, agregó

“Ninguno de los directores de Ancap usa la tarjeta para cubrir necesidades personales. Esto fue ampliamente discutido, porque si bien no hay una norma de cómo se usa la tarjeta si hay un criterio empresarial y político”, destacó.

Sendic indicó que “la información consigna una serie de compras que a lo largo de esos 9 años en mi caso suman $ 29.000 y unos U$S 3.000 en el exterior”.

“Lo que quiero decir es que todas las compras que están referidas ahí tienen que ver con la actividad. Tiene que ver con que en algún viaje había que comprar algunos presentes para llevar como el caso de las compras de una joyería, unas corbatas o unos libros. O un presente para una determinada visita que podíamos tener en el Uruguay”, manifestó.

“En muchas oportunidades ocurrió en 9 años, que llegáramos al lugar y que el equipaje llegara 24 horas después. Hay una agenda para cumplir en el día que hay que cumplirla y hay que hacer determinada compra de ropa para poder cumplir la agenda”, indicó.