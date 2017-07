Sendic reconoció error al mencionar gastos de Luis Alberto Heber

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, respondió este martes a la solicitud del senador nacionalista Luis Alberto Heber de aclarar la alusión de los gastos con la tarjeta corporativa que Sendic había señalado en un encuentro con la prensa.

Al salir de la comparecencia en el Tribunal del Frente Amplio, Sendic cuestionó los gastos de otros legisladores, entre ellos Heber al que señaló haber gastado 220.000 dólares. “¿Ustedes saben en qué se gastó? (…) ¿Ustedes averiguaron?”, preguntó Sendic a los periodistas.

Este martes, Heber solicitó a Sendic aclarar la situación y sus dichos.”Quién toma esa decisión (de los viáticos) es usted (a Sendic). Vengo a preguntar qué se cuestiona. Porque si no iba Heber iba alguien más del Partido Nacional. ¿Alguien cuestiona nuestra participación? Usted lo hizo. ¿Cuestiona mi actuación en la Unión Interparlamentaria? ¿el gasto que yo hice? Si es un error, tiene la oportunidad de decirlo. Si es un cuestionamiento, cuestionemé”, dijo.

Sendic reconoció el error: “En reiteradas oportunidades el senador Heber me ha instado a bajar de la presidencia para hacer uso de la palabra. He tenido que aguantar durante sesiones enteras una serie de intervenciones provocativas para que baje a responder. La última fue por si trabajo o no. Acaba de mencionar la lealtad. Ese día discutíamos otra cosa, que no tenía relación con mi trabajo, sino un error de un secretario que supimos disculpar”.

“En medio de una conferencia, es cierto que hice mención a los gastos del senador Heber, y es cierto que Heber es uno de los legisladores con mayor antigüedad en las dos cámaras, algo ganado con los votos de la ciudadanía. Si me pregunta si fue un error o no, posiblemente sí, haya sido un error. Porque creo que todos debemos abonar al prestigio de este cuerpo y no le hace un favor a este cuerpo que usemos estas cosas por fuera cuando estamos convencidos del trabajo”, agregó.