Sendic en Subrayado: “Nunca mentí sobre el título. Erosionó mi credibilidad, fue un error y lo admito”

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, habló este jueves en Subrayado en nota con Blanca Rodríguez. Sendic dijo que “hace prácticamente dos años que ha habido una campaña feroz”, indicó Sendic, en referencia a las críticas sobre su gestión al frente de Ancap y el déficit del primer año al frente de la empresa petrolera.

“No se pudo determinar que hubo ningún delito”, dijo. Cuestionó que “en la oposición nadie ha tenido la honestidad de decir públicamente que no hubo delitos”.

Sobre la polémica surgida por su título de Licenciatura en Genética Humana en Cuba, reconoció que “ha sido uno de mis errores no haber continuado en Uruguay y haber validado los estudios. Y me propongo a hacerlo”. Otro de sus errores fue “haber dejado que se pusiera un licenciado adelante del nombre, que no estaba validado en el Uruguay”.

“La verdad que lo pagué caro”, dijo sobre el tema. “Nunca mentí sobre eso, nunca lo usé. Erosionó mi credibilidad, fue un error y lo admito con absoluta honestidad”, agregó.

“La única empresa que da pérdida en Ancap es el cemento”, indicó. Reconoció que la capitalización de 630 millones de dólares para Ancap aprobada en diciembre de 2015 por el Parlamento, debió haberse hecho al principio de su gestión.

Sendic justificó la frecuencia de los vuelos de la avioneta de ALUR al Aeropuerto de San Fernando y la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora donde se gastaron 370.000 dólares. Reconoció que fue “un brindis que salió caro”. “Fue un acto a mediodía con 3.000 personas. Un encuentro con dos presidentes”, dijo.

En referencia al uso de las tarjetas corporativas en Ancap mientras fue presidente, aseguró que cuando asumió al frente de la empresa petrolera no estaban reguladas y defendió los gastos realizados.

“Entiendo que la ciudadanía lo puede ver con desconfianza, pero lo cierto es que el uso de las tarjetas en Ancap (…) nunca tuvo ningún tipo de observación”, puntualizó.

“Creo que hay que seguir trabajando mucho para fortalecer la confianza. Hay una desconfianza en el sistema político. Creo que tenemos que dar la batalla”, afirmó.

Preguntado el por qué de la campaña política en su contra dijo: “no sé por qué. La verdad que ha habido un ensañamiento tremendo. No creo que haya un antecedente en la política uruguaya de un ensañamiento tan grande contra una persona. No me quiero hacer la víctima, pero esta situación ha pasado en otras partes del continente” y puso como ejemplo el impeachment a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

