Sendic: “Cometimos errores pero nunca metimos la mano en la lata”

“Hemos cometido errores a lo largo de nueve años de gestión en la empresa (Ancap). Hemos cometido muchos errores, pero tengan la seguridad que nunca metimos la mano en la lata de ninguna manera, como dice el propio Tabaré (Vázquez)”, dijo el vicepresidente de la República, Raúl Sendic.

En ocasión de la celebración del Día del Comité de Base, Sendic indicó que se presentó ante el Tribunal de Conducta del Frente Amplio “con absoluta tranquilidad” y que no fue el único que usó las tarjetas corporativas: “Porque no fui el único que usó la tarjeta corporativa de Ancap. Todos los gastos estaban relacionados con nuestra función. Hubo reembolsos y no fueron esos 120 dólares que se dijo en la prensa. Actué con honestidad y con la verdad”, aseveró.

Foto: Twitter Sendic