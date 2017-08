Selección Nacional: Lunes inician los trabajos hacia Argentina y Paraguay

Este lunes en el complejo Celeste, comenzará a entrenar la selección uruguaya de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias, en donde se enfrentará a Argentina (31/8) y Paraguay (5/9).

Los dirigidos por Oscar Tabárez entrenarán el lunes de tarde con parte del plantel convocado. El martes se completará el plantel de 24 futbolistas convocados, y tras el entrenamiento, la selección permanecerá concentrada.

El miércoles 30, la Celeste realizará el último trabajo en una de las canchas del complejo, previo al partido del jueves a las 20:00 h ante Argentina.

Luego del partido contra Argentina, el plantel celeste entrenará de viernes a lunes en el complejo de la AUF, y el mismo lunes de tarde viajará rumbo a Asunción a la espera del partido del martes 5/9 frente a Paraguay.

Uruguay – Argentina

Estadio: Centenario (Montevideo)

Hora: 20:00

Árbitro: Víctor Hugo Carrillo (PER)

Asistentes: Jonny Bossio y Coty Carrera (PER)

4º árbitro: Miguel Santivañez (PER)

Paraguay – Uruguay

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Hora: 21:00

Árbitro: Sandro Ricci (BRA)

Asistentes: Emerson de Carvalho y Marcelo Van Gasse (BRA)

4º árbitro: Wagner Reway (BRA)

15a fecha – jueves 31 de agosto

Venezuela – Colombia (18:00 h)

Uruguay – Argentina (20:00 h)

Chile – Paraguay (20:30 h)

Brasil – Ecuador (21:45 h)

Perú – Bolivia (23:15 h)

16a fecha – martes 5 de setiembre

Bolivia – Chile (17:00 h)

Colombia – Brasil (17.30 h)

Ecuador – Perú (18:00 h)

Paraguay – Uruguay (21:00 h)

Argentina – Venezuela (20:30 h).