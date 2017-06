Se salvó de dos atentados y no aparece desde el ataque del sábado en Londres

Sara Zelenak, una hermosa australiana de 21 años, que trabajaba como baby sitter en Londres, no dejaba de repetir que en los últimos tiempos sus corazonadas le habían salvado la vida.

El 24 de marzo paseaba por el Puente de Westminster, en la capital británica, y se alejó solo segundos antes de que el terrorista Khalid Masood, conduciendo un todoterreno, atropellara y matara a cinco personas para luego apuñalar a un policía. Esa noche Sara se sintió triste por lo sucedido, pero al mismo tiempo feliz por estar con vida.

Días atrás tenía entrada para ir al recital de Ariana Grande en el Manchester Arena. A último momento se arrepintió. Un atacante suicida, Salman Abedi, se hizo explotar matando a 22 personas e hiriendo a 64. Esa noche Sara volvió a sentir que la suerte estaba de su lado.

Este sábado era su día libre e invitó a su amiga, Pri Gonçalves, de 26 años, a salir. Pri también es baby sitter y ambas se conocieron en marzo, cuando Sara llegó de Australia para radicarse en Londres.

Las chicas terminaban de salir del London Grind, un local de moda vecino al Puente de Londres, cuando oyeron el chirriar de las gomas de la camioneta que manejaban los terroristas.

Pri cuenta lo que sucedió en esos momentos: “No sabíamos de donde provenía el ruido y fuimos hasta el Puente para ver lo que sucedía. La gente venía corriendo y gritando. Me asusté y también empecé a correr. Cuando estábamos cerca de Borough Market oí a un hombre gritar. Creo que le estaban clavando un cuchillo. Pensé que Sara venía a mi lado, pero cuando miré hacia atrás ella ya no estaba. Imagino que no pudo correr rápido porque tenía zapatos de tacos altos. Desde ese momento lloro por no haberle dado la mano y haber corrido juntas”.

La familia de Sara estaba en Australia al momento de los hechos y buscó noticias desesperadamente sobre ella. Se pusieron en contacto con el Consulado Australiano en Londres. Llamaron a todos los hospitales de la capital británica y en ninguno de ellos está internada Sara.

Todavía no se identificaron algunos de los siete fallecidos en el atentado y la familia de Sara teme lo peor. Creen que ella murió en el atentado. La chica no revisó su WhatsApp desde las 22.03 del sábado, instantes antes de salir del London Grind con su amiga.

La policía británica informó que hay tres desaparecidos después del ataque. El francés Xavier Thomas, de 45 años, el español Ignacio Echeverría, de 39, y la propia Sara. Aclararon que que la “identificación formal de las siete víctimas mortales tendrá lugar durante los próximos días.