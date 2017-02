Se definen las últimas posiciones en la Liga Uruguaya. Seguilo por LA 30

Desde las 20:15 horas prosigue la Liga Uruguaya de básquetbol con decisivos encuentros. Las incidencias se vivirán en RADIO NACIONAL con el equipo de basquet de LA 30.

DEFENSOR SP – BIGUÁ. Cancha de Bohemios. Árbitros: Héctor Uslenghi, Carlos Romero y Martín Fernández.

HEBRAICA Y MACABI – TROUVILLE. Cancha de Tabaré. Árbitros: Alejandro Sánchez Varela, Valentina Dorrego y Washington Chamorro.

MALVÍN – URUNDAY UNIVERSITARIO. Cancha de Malvín. Árbitros: Gonzalo Salgueiro, Andrés Lauhle y Julio Dutra.

LARRE BORGES – AGUADA. Cancha de Larre Borges. Árbitros: Richard Pereira, Nelson Infante y Alberto Arenas.

ASÍ SIGUE LA LIGA

Viernes 24 – Juegan Welcome – Olimpia, Goes – Unión Atlética, ambos sin público visitante. (Se canceló Sayago-Cordón)

OCTAVOS DE FINAL – Miercoles 1º – 6º vs.Olimpia / Jueves 2 – 7º vs. Welcome

Viernes 3 – Trouville 1 vs. Goes 0

SUPER 4 (En Palacio Peñarol) 11 y 14 de marzo (Ya clasiificaron Urunday, Hebraica y Aguada).