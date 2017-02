Se celebra hoy el Día Internacional de Internet Seguro

Hoy se celebra el Día Internacional de Internet Seguro y Microsoft alienta a las personas a trabajar para, entre todos, hacer Internet más seguro y responsable. A continuación, una serie de consejos y prácticas que promueven el civismo digital.

Respeto por el otro: comportarse con empatía y respeto en cada interacción con los demás tal y como se hace en la vida real.

Respetar las diferencias: cuando surja algún desacuerdo, abordarlo con consideración, evitar palabras ofensivas y ataques personales. Utilizar argumentos y no agresiones, después de todo la diversidad de puntos de vista hace más ricas las discusiones.

Pensar antes: pensar antes. No responder impulsivamente los comentarios de las personas con quienes no se está de acuerdo. Buscar argumentos adecuados antes de agredir sin justificación. También hay que pensar antes de compartir contenidos que podrían llegar a perjudicar la reputación de otros.

Protegernos a nosotros y a los demás: también hay que apoyar a quienes son objeto de abuso o ciberbullying, denunciar las prácticas que perjudiquen el bienestar de las personas y guardar pruebas de las conductas inapropiadas.

“Uno de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos pasa por garantizar que la disrupción tecnológica esté equilibrada por oportunidades y que estos deseos de cambio sean accesibles y compartidos. Transitamos un terreno relativamente nuevo donde todo está por hacerse. Sin embargo, siempre es bueno retomar valores tradicionales -como el respeto y la empatía- que aplicamos en cualquier tipo de interacción offline. En Microsoft como empresa líder en tecnología, estamos comprometidos en crear servicios online donde las personas se sientan seguras”, consideró Jorge Cella, director de Tecnología y Filantropía de Microsoft Argentina y Uruguay.

Fomentar las prácticas de civismo digital es un trabajo conjunto entre Estado, empresas, escuelas y la comunidad:

El Estado a través de la legislación debe promover enfoques legales que impidan la explotación y también expandir las alianzas con el sector público y privado.

Las empresas de tecnología tienen la obligación de crear ambientes online con un objetivo definido, donde estén claros los códigos de conducta -en los que queden claras las actividades permitidas y las prohibidas- y donde también se brinden soluciones ante cualquier tipo de problema.

La educación tiene un rol fundamental en todo esto. Las escuelas, deben promover el aprendizaje social y emocional que fomente la empatía y prepare a los jóvenes para el siglo XXI. También es importante hacer hincapié en el civismo tanto online como offline, para esto, una buena opción es integrar contenidos sobre la vida en línea en los programas de estudio, incluyendo clases de ciencias sociales, salud y lengua, etc. También se podrían impulsar programas extraescolares para que todos los miembros de la familia puedan aprender y desarrollar habilidades y competencias seguras y sanas en relación al comportamiento online.

La comunidad, los adultos tienen que inculcar a los más chicos prácticas de pluralismo online, que se trata de promover actitudes que respeten y valoren las opiniones diferentes. Esto ayuda a derribar prejuicios y a tener acceso a otras perspectivas. Además de fomentar la libertad de expresión, la tolerancia y la diversidad cultural y social.

Al generar comunidades positivas, las sociedades que promueven relaciones y comunidades sanas, ayudan a construir ambientes en línea seguros y confiables, donde se impulsa a las personas a compartir, crear, aprender y participar plenamente.