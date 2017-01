Santiago Bueno pasa al Barcelona donde dicen tiene el carácter de Godín y el estilo de Piqué

Este lunes trascendió la noticia del pase del zaguero de Peñarol y de la Selección Sub 20, Santiago Bueno al Barcelona de España. En el programa FÚTBOL POR MUÑOZ, brindamos los detalles de la operación.

Mientras tanto, el diario catalán Mundo Deportivo publicó a última hora de la noche española:

“Santiago Bueno, central uruguayo de 18 años, internacional Sub-20, está cerca de firmar por el FC Barcelona, según ha podido confirmar Mundo Deportivo tras una noticia publicada en el día de hoy por el periodista italiano Gianluca di Marzio, especialista en el mercado de fichajes.

MD ya informó el pasado 3 de enero del interés del club azulgrana por el defensa diestro de Peñarol, una de las mayores promesas de la cantera uruguaya. El club azulgrana le ha seguido en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de Ecuador 2017 y también ha estado presente en Uruguay y otros países cercanos con Pep Segura, secretario técnico del Área Fútbol Formativo Profesional.

En los próximos días se conocerá qué planes tiene el club con Santiago Bueno, si llegará para reforzar al filial o al juvenil, aunque ya ha debutado en el primer equipo de Peñarol, o si se incorporará más adelante al primer equipo en una fecha pactada para que siga creciendo unos meses más en Uruguay, donde ya se van conociendo detalles de la operación.

Dicen de él que tiene el carácter de su compatriota Diego Godín, central de un Atlético de Madrid que también intentó hacerse con sus servicios, y el físico y el estilo de Gerard Piqué, que pronto será su compañero. Su planta es impresionante (1,89 m. y 78 kg.) y transmite elegancia. Exageración o no, algo de esa mezcla entre el rojiblanco y el azulgrana tendrá cuando es el jugador con más presencias en las selecciones juveniles uruguayas. Y no solo eso: capitán Sub 15, Sub 17 y Sub 20 tanto de Peñarol como de Uruguay, con la que está disputando en Ecuador el Campeonato Sudamericano Sub 20 en Ecuador. Aunque con el primer equipo de Peñarol solo ha jugado un amistoso, Tabarez ya le ha llevado a algunos entrenamientos de la selección absoluta para que comience endurecerse en la pelea cuerpo a cuerpo con delanteros temibles como el barcelonista Luis Suárez o Cavani (PSG)”.

Foto: Mundo Deportivo España