Sampaoli dejó el Sevilla bajo silbidos para tomar la selección argentina

Jorge Sampaoli será el nuevo entrenador de Argentina y debutará en Eliminatorias frente a Uruguay en el Centenario. Este sábado se despidió del Sevilla bajo silbidos de la afición.

A la hora del juego, el equipo de Sampaoli dio una muy buena última función en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Con Franco Vázquez, Matías Kranevitter y Joaquín Correa desde el arranque, le ganó 5-0 al Osasuna, con dos tantos del Mudo.

Tras el triunfo, y consultado por los silbidos, Sampaoli increpó a los periodistas andaluces. “Ganaron ustedes. Los que quisieron que me piten lo lograron. No sentí ningún agravio en el campo. Si uno alcanza 72 puntos, cuarto, ganó clásicos, todo el mundo habló del Sevilla… es una sensación. No me voy ni por plata ni por otro club ni un mercenario. Si me voy, me voy a la selección de mi país“, remarcó en la conferencia de prensa.