Salgado: “Me da vergüenza que haya gente como esta dentro de Cutcsa”

“Yo empecé en la empresa a los 17 años. Trabajé de guarda, de conductor, de conductor-cobrador. Me da vergüenza de que haya gente que, evidentemente, no estamos libres de que esa gente también esté dentro de una organización como Cutcsa. Pero realmente me da vergüenza, me parece un hecho absolutamente inmoral. Parece raro que se hayan puesto el nombre de ‘Fenómenos’ y que esos fenómenos tengan la necesidad de hacer este tipo de cosas con menores de 16 y 17 años”, dijo el presidente de Cutcsa, Juan Salgado a Teledoce.

“Creo que una cosa, que es lo primero, que es repudiar este tipo de actitudes y darle la tranquilidad a la población, tanto de esa zona como del resto de Montevideo, de que el directorio de Cutcsa está esperando los fallos de la Justicia para actuar en consecuencia desde el punto de vista institucional con las más severas medidas. Y van más allá de que el fallo dictamine procesamiento con prisión o sin prisión, o hasta la libertad”, indicó.

Cinco choferes de su empresa fueron procesados con prisión este miércoles por casos de explotación sexual de menores de edad.