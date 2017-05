Rubio: “Tenemos dos plantas de celulosa pero no mejoró la mano de obra”

El diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, en nota con Omar Gutiérrez en RADIO NACIONAL, repasó el surgimiento de la agrupación, la situación política, el fracking, el “voto 50”, la instalación de UPM y la inclusión financiera, entre otros temas.

“No nos sentimos el voto 50 sino el voto 1. Hemos votado propuestas de todos los partidos y a veces las nuestras. En política se plantean desafíos y debe hacerse sobre principios y convicciones”, indicó en el programa PIPI CUCU, de LA 30.

Al respecto del sistema de fracking para la extracción de petróleo en el norte del país, Rubio dijo que harán los posible para que no se utilice este sistema. “Esto no es una perforación que sea vertical y hay fisuras en el suelo. Primero debemos preguntarnos si hay o no petróleo y si lo que vamos a ganar vale la pena afectando el acuífero guaraní”, señaló.

Sobre la instalación de una nueva planta de UPM se preguntó lo mismo. “Ya tenemos experiencia con una planta de celulosa. Genera extensión del cultivo forestal y eso implica más extranjerización de la tierra. ¿Qué país queremos? Tenemos dos plantas instaladas pero en qué mejoró Uruguay en cuanto a mano de obra. Con dos plantas de celulosa cerró la principal planta de papel”, manifestó.

