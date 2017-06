Ricardo Arjona se presentará en Montevideo el próximo 1 de noviembre

Ricardo Arjona regresa a Uruguay con su exitosa gira “Circo Soledad”. 1 DE NOVIEMBRE – ESTADIO CENTENARIO,MONTEVIDEO

Preventa exclusiva para clientes de Scotiabank del 30 de junio al 12 de julio a través de Red UTS, en locales de Red Pagos y Tienda Inglesa de todo el país

Financia Scotiabank hasta en 6 pagos. A partir del 13 de julio comienza la venta libre.

Montevideo, Uruguay.- Continuando con la gira mundial “Circo Soledad” que comenzó con seis conciertos en México y dos en Chile completamente sold out, el cantautor Ricardo Arjona llega a Uruguay para presentarse el 1 de noviembre en el Estadio Centenario, de cara a la Tribuna Olímpica.

Los que ya tuvieron oportunidad de ver este espectáculo fueron testigos de lo que quizás es la puesta en escena más importante en la carrera del artista y sin duda la más contundente en la actualidad en Latinoamérica. Una mezcla de escenografía real con contenidos digitales que ponen al espectador frente a las canciones más emblemáticas del artista y la escenografía más espectacular que se haya visto en mucho tiempo. El viaje de canciones que van desde las infaltables, pasando por sus quejas sociales que no pierden vigencia con el tiempo y por supuesto las canciones de este CIRCO SOLEDAD, su nuevo trabajo, que se abre paso fuerte con su impecable producción de 14 canciones, de las que ELLA fue la punta de lanza. Personajes reales de circo, músicos extraordinarios y todos los elementos que sin escatimar se ponen frente a los ojos de los seguidores de este artista que no deja de sorprender con las puestas en escena de cada uno de sus proyectos.

La gira lleva el nombre de su última producción discográfica CIRCO SOLEDAD que se lanzó el 21 de abril y que en tan sólo horas se posicionó número uno en venta en más de 16 países.

CIRCO SOLEDAD es una manera de reconciliar a la industria de la música con el espectáculo y con las canciones. Con la guitarra y la voz, con los matices que pueden generar una luz puesta en su lugar con la canción que le pertenece y con un autor que no bajó la guardia después de casi 25 años de carrera y sigue proponiendo como lo hizo desde el principio.