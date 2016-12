Renunció el vicepresidente de la AUF a pedido de Juan Pedro Damiani

El representante de Peñarol en el Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Rafael Fernández, renunció a su cargo a pedido del club.

En su cuenta de Facebook, el dirigente mirasol emitió lo siguiente:

Estoy presentando renuncia a mi cargo de VicePresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La Comisión Directiva de mi Club Peñarol, así me lo ha solicitado. He recibido cientos de llamados de apoyo y de no abandonar , pero pienso que la institucionalidad, el Futbol Uruguayo y mi querido Peñarol están por encima de todo. Han sido 27 meses de mucho trabajo, donde le brindamos al Ejecutivo todo nuestro permanente apoyo y permanente esfuerzo. Han transcurrido en los últimos tiempos situaciones contractuales nuevas, que nos han llevado a tomar decisiones , que seguramente no son del agrado de todos. Las voté y las seguiría votando.

Nos sentimos fuertes y con muchas ganas de seguir trabajando, pero hay planteamientos políticos que debemos asumir.

Suguiremos desde el lugar que sea trabajando, como lo he hecho por más de 40 años , para el Fútbol, ya que este es mi vida.

A mí familia, a mis compañeros , a los funcionarios , a los Jugadores, a todos los integrantes de los procesos de Selecciones Nacionales, a los Periodistas, a Dirigentes y a todos los futboleros que me han apoyado y a los que no , les digo Gracias!!! De corazón!

Han quedado atrás muchas etapas de mi vida: finaliza una y comenzará seguramente otra. Reitero fuerzas y ganas me sobran.

Viva la institucionalidad, Viva la Celeste, el Futbol Uruguayo y Viva mi querido Peñarol.

Rusia 2018 nos espera.

Feliz 2017 para todos y lo mejor para el Fútbol Uruguayo.

Salud!!