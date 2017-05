Renunció a su cargo la canciller argentina Susana Malcorra

La propia ex canciller detalló que, por pedido de Macri, ayudará a “asesorar al Presidente en el largo plazo, porque hay que adecuar y adaptar la perspectiva de país con la coyuntura del mundo, que ha variado. Hay que hacer una evaluación que no solo tenga la visión desde adentro sino que incorpore a gente pensante que pueda sumar una visión distinta que le sirva al Presidente para evaluar opciones. Es algo complementario a la función de canciller, no se superpone”.