Recomendaciones antes de viajar con menores al exterior

Todo lo que debe saber si va a viajar al exterior en compañía de menores de edad. Es necesario contar con una autorización expresa de los padres para poder emigrar del país en compañía de un niño.

Si el menor es uruguayo y cuenta con pasaporte, puede egresar del país sin necesidad de presentar el permiso de menor. Los mayores a cargo deben consultar en la embajada del país de destino, cuales son los requisitos para ingresar con un menor. Esto depende de cada país y no de la Dirección Nacional de Migración.

Cuando se viaja al exterior y el menor posee pasaporte uruguayo no necesita de este documento ni tampoco de la partida de nacimiento vigente. Este último es requisito indispensable para viajar con menores cuando estos viajan con sus padres (ambos o uno solo de estos), para acreditar el vínculo con el niño.

Si el menor viaja con pasaporte extranjero expedido en Uruguay, también deberá presentar el permiso de menor.

¿Qué es el permiso de menor?

Es un permiso de viaje otorgado a menores de edad de nacionalidad uruguaya o extranjera con domicilio o residencia habitual en el país. Este permiso se presenta al momento de viajar al exterior del país con uno de sus padres o sin la compañía de ambos.

¿Qué se necesita para realizarlo?

El permiso debe ser solicitado por ambos padres con partida de nacimiento del menor con una validez de 30 días de expedida. Además se debe presentar cédula de identidad de ambos padres y del menor, vigente y en buen estado de conservación. En caso de que el menor viaje con un solo padre, deberá solicitar el permiso el padre que no viaja.

Casos excepcionales, padres fallecidos, hijos adoptivos, etc.

Puntos a tener en cuenta:

– Las cédulas de identidad deben estar vigentes y en buen estado de conservación para ser aceptadas por el funcionario de Migración.

– En caso de menores extranjeros, las partidas a presentarse deben estar inscriptas en el Registro de Estado Civil.

– Todas las partidas tienen validez por treinta días.

– No es necesario que el menor acompañe a sus padres en la tramitación del permiso.

– En ningún caso se aceptará la presentación de la fotocopia de la cédula de identidad.

– Los padres podrán especificar la cantidad de viajes y con que persona mayor de edad autorizan a su hijo a viajar al exterior. La persona elegida deberá presentar su documento de viaje (cédula, pasaporte, DNI)

– El permiso tiene una vigencia de un año.

Se puede viajar sin permiso de menor, en las siguientes situaciones:

– Acompañado por ambos padres

– Con pasaporte común uruguayo

– Con pasaporte diplomático, pasaporte oficial o título de identidad y de viaje uruguayo*.

– Si posee sentencia o autorización judicial para radicarse en un país extranjero.

*documentos emitidos por cancillería en casos particulares de extravío de documentación en el extranjero.

En Montevideo, el permiso de menor se tramita en la Dirección Nacional de Migración ubicada en Misiones 1513. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas. El trámite se agenda a través de la página web: www.tramites.gub.uy.

En caso de agendarse hoy se le otorgará fecha para dentro de tres (3) días.

Costos: $246 (trámite online), $195 (pago presencial).

En el interior, el trámite se realiza en las Inspectorías de Migración.