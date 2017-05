Raúl Sendic descartó ser candidato a presidente para el 2019

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic dijo que no tiene pensado los pasos que dará en el futuro en la política. Tras la reunión del Consejo de Ministros realizado este lunes en Cardal, Sendic dijo a la prensa no tener definido “y tomaremos las decisiones pertinentes” y destacó que “descarto ser candidato a la presidencia. No lo tengo ni en la cabeza porque considero que mi lugar puede ser otro ayudando a que el Frente Amplio siga en el gobierno”, manifestó.

“Tenemos tres años de gobierno por delante y debemos concentrarnos en eso”, agregó.

