“¿Quién me dice que la plata que se le entrega a los padres le llega al niño?

El presidente del sindicato de la bebida (FOEB), Richard Read, dijo a RADIO NACIONAL los detalles del proyecto educativo que encara la agremiación y los centros de estudios que están manejando.

En nota en el programa LA RED DE LA 30, Read destacó que “el balance es positivo” y que “ha crecido la asistencia de chicos”.

En Montevideo, Minas y Pan de Azúcar al mismo tiempo, la Foeb inauguró tres centros sociales y educativos de acompañamiento para escolares de cuarto, quinto y sexto año de escuela.

“Los centros funcionan en contra turno. Si van a la escuela de mañana, los recibimos de tarde y viceversa. Son gratuitos y se trata de darle al niño la mayor cobertura y apoyo sobre todo en matemática e idioma español”, agregó.

“Hay actividades también como huerta, inglés, música, manualidades, deporte, etc. La familia tiene que participar en el proyecto junto a las escuelas y a los maestros. Se monitorea el comportamiento en valores y educación”, agregó Read.

En cuanto al tema del retiro de las asignaciones familiares a los padres de alumnos que no concurren, Read dijo que no comparte la decisión de dar “sin pedir nada a cambio porque se genera una lumpenización”.

Read no comparte que se otorgue la asignación sin contraprestación de parte de los padres.”¿Quién me dice a mi que la plata que se le entrega a los padres le llega al niño?

ESCUCHA AQUI LA NOTA