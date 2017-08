Quedó instalada la Asamblea Nacional Constituyente venezolana

Quedó instalada hoy la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro con la ex canciller Delcy Rodríguez designada presidenta.

Rodríguez afirmó tras jurar que es “imposible callar al pueblo de Venezuela, no hay forma de detener al pueblo soberano”.

“Llegamos acá hechos millones, hecho pueblo Constituyente Originario. Vinimos aquí a apartar del camino todos los obstáculos, dictatoriales que no han permitido ejercer la validez de nuestra Constitución, venimos a renovarla”, indicó desde el Palacio Federal Legislativo, donde se desarrollaba la ceremonia de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Esta Asamblea no llegó acá de la nada, esta Asamblea ha sorteado todo tipo de obstáculos. Esta Asamblea pudo romper la fase más oscura de la dictadura”, afirmó la ex ministra de Exteriores.

También destacó que “el 30 de julio el pueblo venezolanos envió muchos mensajes, lo primero que dijo fue queremos paz y se hizo la paz con la constituyente. El pueblo de Venezuela también dijo el conflicto violento no se va a imponer en Venezuela, enviamos muchos mensajes no solo a Venezuela sino a todo el mundo”.

Además cargó contra la oposición y le dijo que “si no toma el camino democrático se impondrá la justicia y esta Constituyente también llegó para hacer justicia”.