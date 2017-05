Quedó definido el calendario del Torneo Intermedio de Primera División

Tras la finalización del torneo Apertura de la Copa Uruguaya, quedó conformado el fixture del Campeonato Intermedio que se jugará en dos series.

SERIE A

– Defensor Sporting

– Peñarol

– Boston River

– Rampla Jrs.

– El Tanque Sisley

– Fénix

– Liverpool

– Plaza Colonia

SERIE B

– Nacional

– Cerro

– Wanderers

– Danubio

– River Plate

– Racing

– Juventud

– Sud América

1ª Fecha

– Defensor Sporting vs. El Tanque S.

– Liverpool vs. Boston River

– Peñarol vs. Fénix

– Plaza Colonia vs. Rampla Jrs.

– Nacional vs. River Plate

– Juventud vs. Wanderers

– Cerro vs. Racing

– Sud América vs. Danubio

2ª Fecha

– Fenix vs. Liverpool

– El Tanque S. vs. Plaza Colonia

– Rampla Jrs. vs. Defensor Sporting

– Boston River vs. Peñarol

– Racing vs. Juventud

– River Plate vs. Sud América

– Danubio vs. Nacional

– Wanderers vs. Cerro

3ª Fecha

– Defensor Sporting vs. Boston River

– Liverpool vs. El Tanque S.

– Peñarol vs. Rampla Jrs.

– Plaza Colonia vs. Fénix

– Nacional vs. Wanderers

– Juventud vs. River Plate

– Cerro vs. Danubio

– Sud América vs. Racing

4ª Fecha

– Liverpool vs. Plaza Colonia

– Fénix vs. Defensor Sporting

– El Tanque S. vs. Peñarol

– Rampla Jrs. vs. Boston River

– Juventud vs. Sud América

– Racing vs. Nacional

– River Plate vs. Cerro

– Danubio vs. Wanderers

5ª Fecha

– Defensor Sporting vs. Liverpool

– Boston River vs. El Tanque S.

– Rampla Jrs. vs. Fénix

– Peñarol vs. Plaza Colonia

– Nacional vs. Juventud

– Wanderers vs. River Plate

– Danubio vs. Racing

– Cerro vs. Sud América

6ª Fecha

– Plaza Colonia vs. Defensor Sporting

– Liverpool vs. Peñarol

– Fénix vs. Boston River

– El Tanque S. vs. Rampla Jrs.

– Sud América vs. Nacional

– Juventud vs. Cerro

– Racing vs.Wanderers

– River Plate vs. Danubio

7ª Fecha

– Fénix vs. El Tanque S.

– Rampla Jrs. vs. Liverpool

– Boston River vs. Plaza Colonia

– Peñarol vs. Defensor Sporting

– Racing vs. River Plate

– Danubio vs. Juventud

– Wanderers vs. Sud América

– Cerro vs. Nacional