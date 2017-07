Presidente de la Conmebol: “Acá ya no habrá Jinkins, Burzacos ni Casales”

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol); Alejandro Domínguez, anunció un nueevo proceso de comercialización del fútbol sudamericano.

En ocasión del Taller de Desarrollo para las Asociaciones Miembro, Domínguez dijo que “estamos viviendo un nuevo tiempo, enfocados en trabajar por lo que realmente nació esta Institución cien años atrás: el desarrollo del fútbol. Y ahora estamos en el proceso más importante. Abrimos una licitación para seleccionar una agencia que replantee toda la comercialización de los derechos y productos de la CONMEBOL. Posterior a esto, vendrán procesos de licitación de los activos de la CONMEBOL -derechos televisivos, audiovisuales, digitales y de mercadeo- que se harán de forma abierta y transparente”.

La semana pasada, la CONMEBOL publicó la invitación a participar en el proceso de licitación para contratar una agencia que preste servicios profesionales y especializados de consultoría para la comercialización, venta y posventa de los activos comerciales de las competencias de clubes de la CONMEBOL en el periodo 2019-2022.

“Estos procesos van a molestar. Hay gente que no cambió, enemigos del fútbol que se vienen moviendo para que la CONMEBOL no se modernice, no se democratice y no se transparente. Enemigos que no se ven porque nunca dan la cara, siempre hablan a través de otros personajes y siempre difaman sin fundamento o prueba alguna. Ante estos cambios, estos enemigos van a exacerbar los ataques, desesperados por frenar la apertura y por defender las trampas de la vieja guardia”, advirtió.

“Les digo esto porque es importante que lo escuchen y lo repitan. Se acabó. Acá ya no hay lugar para trampas, no hay lugar para los Burzacos, los Jinkins o los Casales. Acá vamos a hacer las cosas de forma abierta y transparente, con procesos competitivos basados en méritos, y diseñados por profesionales para optimizar los ingresos del fútbol sudamericano y asegurar que la plata llegue al desarrollo del fútbol en lugar de quedar en manos de intermediarios inescrupulosos como antes”, agregó.

Destacó que: “Tenemos una empresa como GolTV que tiene contratos con la CONMEBOL de 10 millones de dólares, pero que en su segundo año ya no cumplió con CONMEBOL.

Nosotros somos una institución seria. Nosotros cumplimos y seguiremos cumpliendo con contratos que incluso no fueron suscritos por nosotros. Pero como institución o como representante uno asume con sus cosas buenas y malas. Y uno se hace responsable y trata de llevarlos al futuro que uno sueña

Pero hay enemigos del fútbol, gente que no quiere al fútbol.

Ahora estamos en el proceso más importante y estos enemigos van a exacerbar sus ataques”.

Hace un año cuando iniciamos este trabajo nos encontramos con una organización que no tenía rumbo, que estaba desorganizada expresamente.

Pero con la decisión política de todos los que conforman el Consejo de la CONMEBOL, empezamos a cambiar esa organización.

Como vieron ustedes, hemos transformado la organización con un estatuto que contempla muchas nuevas participaciones, que garantiza la democracia dentro de la institución, que haya controles y que nos permitan a nosotros enfocarnos para lo que realmente se buscaba cuando nació esta organización, cien años atrás.

Estamos viviendo un tiempo nuevo. Nos estamos acostumbrando a hacer de vuelta que esta organización se focalice y desarrolle el fútbol en Sudamérica. Quiero decirles que el trabajo esta muy lejos todavía de terminar. Estamos en ese primer paso que es organizar…

Pero el fútbol tiene enemigos grandes, enemigos que no quieren que hoy estemos en este lugar, enemigos a los que ustedes no conocen sus caras.

Pero ese enemigo se está moviendo en función de que CONMEBOL no progrese. Ese enemigo se mueve en función que CONMEBOL no se modernice, no se desarrolle, no se democratice. Que no se abra, que no se transparente, no sea controlada y que no rinda cuentas.

Porque es justamente eso lo que hizo durante mucho tiempo mucha gente rica, a pesar de que terminaron con un final que todos conocemos.

Hay gente que no cambió y que sigue merodeando el mundo del fútbol.

Hay empresarios que tienen contratos con CONMEBOL, pero que no cumplen con sus contratos con CONMEBOL, pero sin embargo se asocian a otras Asociaciones Miembro.

Porque estamos en un proceso de ir a una licitación para conseguir una agencia o varias que van a llevar adelante el replanteamiento de todas las circunstancias de comercialización de nuestros productos.

Licitaciones que se hacen en forma abierta y transparente para las empresas que van a comercializar nuestros productos, los derechos televisivos, digitales.

Este es un proceso que molestará porque acá ya no hay Burzacos. Acá ya no hay Jinkins. Acá ya no van haber Casales. Acá vamos a hacer que las cosas sean transparentes y que una empresa seria pueda comprar el producto y que esa plata venga al fútbol, que no quede vinculada a ninguna persona ni a intermediarios, ni a gente inescrupulosa que en el intermedio ganaba plata con el fútbol.

Hoy estamos distribuyendo fondos que son y que tienen que ser única y exclusivamente para el fútbol. Estamos dando un impulso muy grande al desarrollo del fútbol.

Hace menos de un mes y medio estábamos con el amigo Jesús Belardinelli, Director de Desarrollo de la Federación Venezolana de Fútbol, disfrutando de nada mas y nada menos de una final del Mundial Sub 20. Y déjenme decirles que dentro de la cancha -claro que el gol hace la diferencia- futbolísticamente, dentro de la cancha, todo el tiempo, Venezuela fue muy superior y el partido por el tercer y cuarto puesto fue jugado por Uruguay.

Ahora hay que hacer una evaluación. En el equipo de Inglaterra que jugaba la final, 15 de esos niños ya jugaban en la Premier League.

Nosotros venimos con una desventaja en infraestructura (respecto a Europa), en lo que es pensar y desarrollar el fútbol y aun así con todo eso tenemos méritos deportivos. Venimos de una Copa Confederaciones donde, para mí, Chile fue muy superior en la cancha.

Lo que quiero decirles es que en la medida de que nos vayamos enfocando en el punto para el que nació esta Confederación, que no es para el dinero, ni para que gente se haga rica. Es para que nosotros estemos discutiendo y viendo con ustedes cómo ese dinero genere y garantice la mayor cantidad de jugadoras y jugadores y arbitras y árbitros que nos representen y sigan representando de modo excelente.

Pero si en estas condiciones seguimos llegando a las finales, yo quiero creer que en la medida que nosotros acompañemos, vamos a tener esas instancias de finales, pero con el sueño de que esta vuelta la historia la vamos a revertir.

Desde el 90 en adelante tenemos menos cantidad de copas del mundo y menos mundiales de clubes. La diferencias fue aumentando a favor de ellos (Europa)

Yo no creo que tengan el mejor fútbol, por que ellos necesitaron de nuestros jugadores, ellos necesitan de nosotros.

Esta organización se quedó en el tiempo sin trabajar. Es sencillo. Pero acá se cambió y para siempre. Ya no hay lugar para las trampas. Yo prefiero irme a mi casa que ponerme de rodillas ante los tramposos.

Y les digo esto porque es importante que ustedes escuchen y repitan. Esta historia se acabó. La historia que estamos escribiendo va ser a pesar de los enemigos del fútbol. A pesar de esas personas que están haciendo campaña, que tienen a otras personas y hablan a través de otras personas, porque nunca dan la cara, y siempre están difamando. Pero nunca muestran documentos.

Quiero decirles que somos la única Confederación en el mundo, incluida la FIFA, que hemos hecho una investigación interna, que hemos dado a conocer los resultados de la investigación interna y que hemos accionado contra los responsables de lo que haya ocurrido.

Ustedes son parte de esta nueva CONMEBOL, somos la única Confederación del Mundo, junto con FIFA, cuyo presupuesto está tan detallado que cualquiera puede acceder desde la web para ver que esta CONMEBOL transfiere toda la plata al desarrollo del fútbol.

Créanme que tenemos y tienen ustedes, los gerentes de Desarrollo, una gran responsabilidad, que estoy transfiriendo a ustedes, y que no voy a dejar de supervisarlos, porque es lo mas neurálgico, no la plata, sino lo que van a hacer con la plata. Fondos que deben llegar al desarrollo del fútbol. Está en sus manos que sigan saliendo los jugadores y las jugadoras que han forjado la historia del fútbol sudamericano.

En el fútbol sudamericano quienes han fallado fueron los dirigentes, no los jugadores, no los técnicos, ni las hinchadas, ni los árbitros. Y estamos a tiempo de reivindicarnos.

Esto es lo mas sensible que está haciendo la CONMEBOL, está en sus manos el futuro y sustento de la entidad. Esto no será fácil, pero no tiene retorno”.