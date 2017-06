Postura del diputado Dastugue sobre derechos generó polémica en el nacionalismo

El diputado nacionalista Álvaro Dastugue dijo en declaraciones al semanario Búsqueda publicado hoy que no cree “que la universalidad de los homosexuales quieran tener relaciones sexuales con animales y niños. De hecho, tengo amigos homosexuales”.

Asimismo, aseguró que si el Partido Nacional llega al gobierno deberá revisar todas las leyes de la “agenda de derechos”, incluyendo la regulación de la marihuana, el matrimonio homosexual y la ley del aborto.

“No me cabe la menor duda de que deberíamos revisar esas leyes, que entendemos no le hacen bien a la sociedad”, dijo.

Conocida este jueves la nota, desde varios sectores criticaron la propuesta del diputado evangelista incluso desde dentro del Partido Nacional. “No permitiremos que se afecten las conquistas. Los derechos no se tocan”, tuiteó Jorge Larrañaga. Estos son algunos tuits al respecto.

“Yo no creo que la universalidad de los homosexuales quieran tener relaciones sexuales con los animales y con los niños. No lo creo. De hecho, tengo amigos homosexuales. De hecho, viví tres años de mi vida con un homosexual en el mismo cuarto -de pasada les aclaro que nunca tuve relación homosexual con ese muchacho, porque algunos a los que les cuento abren grandes los ojos. No soy homófobo, como siempre se prejuicia de antemano por ser pastor o por ser cristiano. No soy homófobo. Y considero la libertad y soy respetuoso de la libertad. No creo que el grupo universal de homosexuales busque esto. Hay de todo en la viña del Señor, dentro de la Iglesia católica, dentro de Iglesia evangélica, dentro de los homosexuales y dentro de todo”, agregó.

No permitiremos que se afecten las conquistas.

Los derechos no se tocan.

El @PNACIONAL en esto ni un paso atrás. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 22 de junio de 2017

#EnTapa Dastugue: Partido Nacional debe derogar leyes de unión homosexual, marihuana y aborto si llega al gobierno https://t.co/YSfs4DPvww pic.twitter.com/3aNrYYp4WM — Semanario Busqueda (@BUSQUEDAonline) 22 de junio de 2017

Manifiesto TOTAL RECHAZO a manifestaciones del dip.@AlvaroDastugue sobre que @PNACIONAL revea normas de dd adquiridos.Alarmante postura — Beatriz Argimon (@beatrizargimon) 22 de junio de 2017

Lamento la postura tomada por el Diputado @AlvaroDastugue. No me representa. Y estoy seguro que no representa a la mayoría del @PNACIONAL. — Andrés Etcheverry (@AndEtcheverry) 22 de junio de 2017

Martinez Quarta, Mayada y Driussi dieron positivo en el antidoping, al igual que la moto de Dastugue. — Daniel Castro (@dcastro65) 22 de junio de 2017