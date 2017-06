Policía detuvo auto con dos hombres con armas y pasamontañas

En la intersección de César Cantu y Aparicio Saravia la policía detuvo a un vehículo con dos ocupantes que intentaron darse a la fuga. Ambas personas carecían de antecedentes penales.

A uno de ellos se le incautó un arma de fuego calibre 7.65 y el vehículo tenía las matrículas cambiadas. Asimismo, se encontró dentro del mismo un revólver Taurus calibre 32 y dos pasamontañas negros.

En cuanto al arma calibre 7,65 se encuentra registrada a nombre de un particular y no se encuentra ni hurtada ni extraviada, procurándose la ubicación del propietario. Respecto al revólver Taurus calibre 32 Nº no se encuentra registrado.

Respecto al auto en el que circulaban los indagados, se trataría del auto marca Chevrolet LS G3, de color gris, alquilado por uno de los detenidos el día 16/06 por $ 8.600 pesos uruguayos, a una rentadora, aportando Boleta. Los dos hombres pasaron a la Justicia.

Imagen de archivo