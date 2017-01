Plantel femenino de Nacional acusa al técnico de violencia de género

Integrantes del plantel de fútbol femenino del Club Nacional de Fútbol presentaron una carta al presidente del club José Luis Rodríguez donde afirman graves denuncias hacia el entrenador del equipo.

LA CARTA DE LAS JUGADORAS DE NACIONAL

Montevideo, miércoles 21 de diciembre de 2016 Sr. Presidente Cr. José Luis Rodríguez Directiva del Club Nacional de Footbal Presentes Por medio de la presente, las abajo firmantes, integrantes del plantel de fútbol femenino de la categoría mayores, nos dirigimos a usted/es, con la finalidad de plantear formalmente, algunos aspectos relacionados con el Sr. Ignacio Chitnisky, Director Técnico del plantel, que consideramos importante sean de vuestro conocimiento. En este sentido, hemos llegado a esta instancia, después que al DT se le hicieran varios planteos en el transcurso de este año, sin que los mismos hayan sido tenidos en cuenta. Esto ha contribuido a generar distintas situaciones desfavorables para el plantel y para la conquista de mejores resultados deportivos. Los puntos que queremos plantear son los siguientes:

1.

Somos conscientes que cualquier proceso de cambio de director técnico, requiere de un tiempo de ajuste para todas las partes. Muchas de las jugadoras venimos jugando en el equipo desde hace varios años y hemos pasado por distintas direcciones técnicas. No obstante, los cambios de DT no afectaron al proceso de crecimiento como grupo y a la posibilidad de acumular experiencia de equipo, todo lo contrario, cada uno de los DT le aportó al equipo lo suyo. Este año sin embargo, creemos que el técnico no le ha aportado al plantel formación técnica y su forma de dirigir no ha sido la de un DT comprometido y calificado para la evolución del plantel. Esto se evidencia en los siguientes items:

1.1

– Casi el 90% de las prácticas no participó de ellas. Siempre estaba con su celular, con una cámara o jugando con un drone, en vez de hacer su trabajo. La poca participación en las mismas era para armar el cuadro titular y hacer fútbol, sin dar indicaciones, ni hacer correcciones. Tampoco tuvo en cuenta a las suplentes a la hora de trabajar con ellas. No realizó prácticas técnicas-tácticas con el plantel completo, al igual que no enseñaba como jugar en cada posición a las jugadoras, cambiándolas constantemente de puestos. No daba indicaciones de las formaciones planteadas para jugar. No se practicaban definiciones, penales, corners, etc. Muy de vez en cuando algunos tiros libres y solo con 3 o 4 jugadoras. Delegaba el trabajo a la preparadora física y no dejaba participar al ayudante técnico en las prácticas, más que darle un par de pelotas para hacer reducidos. No tomaba en cuenta lo que este le decía u opinaba. Siempre estuvo presente el conflicto entre el DT y el ayudante.

1.2

– Sus decisiones para la alineación de cada partido no se basaban en lo futbolístico y físico solamente, sino también en lo personal, ya que mientras más afinidad se tenía con él, el puesto estaba asegurado. Él siempre dijo que podía llevarse mal con las jugadoras y eso no quitaba que estuvieran en el plantel, cuando claramente si una jugadora discutía o tenía una opinión diferente, ya quedaba condicionada.

1.3

– Su forma de ver al rival era menospreciándolas, hablando mal de ellas y nunca motivando y potenciando lo mejor de cada una de nosotras para enfrentar los partidos.

2.

Creemos que es fundamental tener en cuenta, que la motivación de un equipo en principio radica, en que el equipo se sienta equipo.

Esto será posible si se promueve esta situación y se estimula. Ignacio Chitnisky ha sido contundente en decir que el equipo tiene que funcionar como sea, aunque esto implique renunciar a lo grupal y sus requisitos. Sus actuaciones han erosionado las relaciones entre las jugadoras generando dificultades para concebir lo colectivo. Lo que antes significó para el equipo una fortaleza, poco a poco se ha venido tornando una debilidad. Dentro de los puntos que queremos destacar al respecto son los siguientes:

2.1

– Siempre dijo que a él el grupo no le importaba, que no le interesaba que nos lleváramos bien, que los grupos no ganan nada.

2.2

Genero rispideces entre las jugadoras, hablándole mal a una de la otra, utilizando información obtenida por la naturaleza de su cargo. Conociendo las características particulares de cada una, las utilizo tanto para confrontarnos como para dominarnos, ejerciendo una sutil violencia sicológica, pero muy perjudicial para nuestra salud emocional

. 2.3

Otra actitud dañosa ha sido su burla, junto con parte del cuerpo técnico, del

aspecto físico de las jugadoras, incurriendo a criterio de las comparecientes, en conductas encuadradas dentro de la definición de violencia de género

recogida por la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIACONTRA LA MUJER 1994 (CONVENCION DE BELEM DO PARA) RATIFICADA POR URUGUAY POR LA LEY 16735, ART. 1 “

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

”y discriminación ley 17817 Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

2.4

Muchas veces mostró tener poco respeto por las jugadoras, hablándoles mal, menospreciándolas, sin favorecer una motivación adecuada. Siempre prometió cosas que generaban ilusiones a las jugadoras que nunca cumplió, aprovechándose de las más inocentes para comprarlas con promesas de dinero y pases al extranjero.

2.5

– Mostró poco interés hacia determinadas jugadoras cuando se lesionaban, ya que si no eran de sus preferidas, no gozaban de su preocupación, perjudicando al cuadro y al club, ya que un jugador lesionado afecta el desempeño del equipo.

2.6

– Dualidad de criterios en muchas decisiones, lo que a él le convenía para algunas, para otras no corría. Ejemplo: dos jugadoras tuvieron una discusión, mientras una de ellas podía jugar, a la otra le ponía de excusa su pelea con la compañera para no citarla.

2.7

– Pedía compromiso para llegar en hora a los partidos (cosa que se comparte plenamente), costándole a la jugadora que no lo hiciera, la posibilidad de jugar ese partido, sin embargo, Chitnisky llegaba constantemente tarde, llevando esto a que 2 jugadoras que convivían con él también llegaran tarde, pero para ellas la sanción no corría. 3.

Otro punto a considerar en cuanto a las actitudes de Chitnisky que perjudicaron la correcta relación entre las integrantes del plantel y su funcionamiento, tiene que ver con los manejos organizacionales del mismo, no siempre llevados adelante con criterios claros y parejos para todas. Es evidente que Chitnisky mostró claros abusos de poder que en muchos casos se vinculan con el favorecer a algunas en detrimento de las otras y en otros, limitando severamente la carrera deportiva de algunas jugadoras, provocando en algunas una pérdida de chance que daría lugar a un reclamo por daños y perjuicios. Esto queda de manifiesto en estos puntos que describimos a continuación:

3.1

– Le dijo a 3 jugadoras de juveniles que iban a estar retenidas hasta cumplir la mayoría de edad.

3.2

– No les dio el pase a determinadas jugadoras que quisieron dar un paso al costado a mitad de año para irse a otro cuadro, dejándolas sin posibilidad de jugar hasta el año que viene.

3.3

– A principio de año le cobró un pase por 20 mil pesos a una jugadora de las juveniles para poder jugar en otro cuadro. Cuando nosotras no tenemos contratos ni manejamos esa cantidad de dinero.

3.4

– Ofreció plata a determinadas jugadoras para el año que viene, pero quitándole los viáticos a otras.

3.5

Retuvo de manera inexplicable a una jugadora que no iba a ser tenida en cuenta en el plantel este año, con falsas promesas de que jugaría, limitando así su vinculación con otros equipos.

3.6

– Solo pagaba los viáticos a quienes asistían a un 80% de las prácticas, dejando sin cobrar a muchas, cuando por diferentes motivos tenían una falta de más. Muchas jugadoras no trabajan y tienen que pedir prestado el dinero para poder asistir a las prácticas. No tiene en consideración las diferentes situaciones económicas de cada una y que la participación en el equipo no es retribuida económicamente.

3.7

– Todo el año estuvo manifestando que no permitía a ninguna jugadora hacer otra actividad futbolística que no fuera solo fútbol 11 (ni fútbol 5, ni 7, ni sala, etc.) con la consecuencias de no estar en el plantel en caso de hacer lo contrario. Según él, estas otras actividades perjudicaban el rendimiento físico y técnico de las jugadoras, cosa que nunca fue demostrado en los hechos. Sin embargo, meses después, según él, paradójicamente hizo un acuerdo con el DT de fútbol sala de Nacional y le llevó a 3 jugadoras de nuestro plantel para que se fichen en sala. Aún continuamos sin saber qué tipo de arreglo realizaron. Luego que nuestras jugadoras empezaran el fútbol sala, él las acusaba de estar bajas futbolísticamente por dicha disciplina, cuando fue el que las llevó a eso y tampoco se verificó que las mismas hayan bajado su rendimiento en fútbol 11.

3.8-

Desorganización total con el tema de vestimenta, muchas veces no teníamos los equipos para jugar faltando menos de 40 min para empezar.

3.9-

A pesar de la poca disponibilidad de ropa de entrenamiento, Chitnisky favoreció la distribución de la ropa de la categoría entre el plantel juvenil y en jugadoras de su preferencia. A esto se le suma, que pese a la poca disponibilidad de indumentaria de entrenamiento, le regaló dos camisetas a dos jugadoras que no pertenecen a la institución sin un motivo fundado.

4.

Es bastante penoso para un equipo ser estimulado a jugar sucio, a golpear el contrincante como si fueran cosas, a no tener en cuenta que las mejores copas que se levantan son las que se ganan en buena fe. Más cuando la institución promueve la idea

de convivencia y respeto, definiéndose como “somos más que fútbol”.

4.1

– Ofreció 100 dólares por quebrar a una jugadora rival. Él le restó importancia a este hecho cuando se lo planteamos delante de la presidenta diciendo que fue una broma. Pero él constantemente hacía apuestas con las jugadoras en las prácticas y partidos.

4.2

– Siempre incita a la violencia, la promueve para con las rivales, mientras más violenta eres en el campo de juego, más le gusta y lo aprueba, diciendo que prefiere que le peguemos a las rivales antes de preocuparnos por su integridad física. Por último, queremos manifestar que contamos con el apoyo de integrantes de cuerpos técnicos anteriores para respaldarnos como un gran grupo, siempre tirando hacia adelante, con un buen trabajo, sacrificio y compromiso, como es el caso del DT Dardo Pérez, del DT Óscar Javier Morales y de la profesora Eleonora Demarco, quienes han trabajado junto a Ignacio y están disponibles y a la orden de cualquier duda que quieran consultarles. Eleonora Demarco dio un paso al costado al asumir Chitnisky como Director Técnico. También contamos con el apoyo de nuestro ex técnico Ángel Brunel, quien tenía contrato en Nacional como nuestro DT hasta mitad de año y al asumir Ignacio lo removieron del cargo, dejándolo a cargo de las juveniles hasta cumplir su contrato, cosa que no entendimos porque no nos dejaron terminar el proceso que veníamos teniendo con él. Nuestra ex presidenta Teresa Costa, también está dispuesta hablar en nuestro nombre para dejar en claro que nuestras acciones son totalmente genuinas y de corazón por la preocupación de nuestro futuro futbolístico y el crecimiento como personas. Yanira Benítez, ex capitana y gran referente que tantos años estuvo en Nacional, también nos apoya en un cien por ciento. Ella dejó el club cuando Chitnisky asumió el puesto de DT, como también lo hicieron Juliana Castro y Luciana Gómez, ya que conocían su forma de manejarse.

Toda esta situación que hoy planteamos se debe a que no tenemos ningún representante o delegado a quien recurrir como los tuvimos años anteriores, con la finalidad de que este pudiera presenciar tanto las prácticas como los partidos y ver la situación en la que convivíamos día a día, para interceder por nuestro bienestar y plantear nuestras inquietudes a la dirigencia. Ninguna de nosotras queremos dejar el club, para muchas el club del cual somos hinchas, para otras, el club donde saben que pueden crecer futbolísticamente, donde están sus amigas, sus compañeras, donde ya hace años convivimos juntas, pero de continuar Ignacio Chitnisky al frente del plantel, seremos nosotras las que deberemos dar un paso al costado y desvincularnos del plantel, como también, vernos obligadas a llevar adelante otras acciones que difundan esta situación y la reparen. Será un momento muy triste, ya que existen sobrados ejemplos de nuestro compromiso y dedicación para con el equipo y la institución. Basta recordar la actitud de 7 jugadoras de nuestro club que abandonaron la selección sub 20 que disputaba un sudamericano en nuestro país por primera vez, para jugar las finales del campeonato uruguayo con Nacional (ya que el DT de la selección las hizo elegir entre la selección y el club) o de otras compañeras que ante importantes períodos de lesión, condicionaron su vida personal (estudio, trabajo, etc.) por defender la camiseta, sin pedir nada a cambio. Y aun así, ninguna se arrepiente de todo lo dejado por Nacional y estamos dispuestas a seguir haciéndolo por muchos años más. Ya que más que una institución es nuestra familia. Sin otro particular y la espera de vuestras respuestas, saludan atentamente