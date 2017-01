Peñarol presentó lista de cien hinchas violentos y se espera lo haga Nacional

El gobierno solicitó a los clubes de fútbol que aportaran la lista de hinchas violentos de manera de impedir la asistencia a los partidos.

El Observador publicó este martes que solamente Peñarol cumplió con el pedido y envió una centena de hinchas considerados peligrosos.

Asimismo, Nacional espera presentar la lista en breve, según indica el medio. Este lunes, Alfredo Etchandy, de la Secretaría de Deportes, hizo saber su disconformidad sobre la realización del clásico en la fecha 5 a disputarse en los primeros días de marzo y antes del plazo (31 del mismo mes) concedido para la instalación de cámaras.

Los clubes deben presentar también una lista de personas integrantes de las barras a los que no se le permitiría el acceso.

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Jorge Casales dijo este martes en Radio Sarandí, en el programa “Las cosas en su sitio” que nadie pidió la digitación del clásico de manera de asegurarse que el mismo se jugara fuera del plazo establecido por el gobierno.

Según Casales, ni las partes (Nacional y Peñarol) ni la empresa Tenfield pidieron digitar el clásico como lo hicieron en los años anteriores. “Sé por qué no lo pidieron pero no lo puedo hacer público porque no es oficial”, dijo Casales.

El dirigente indicó que esta vez había más que razones para digitar la fecha del clásico.