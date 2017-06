Penadés: “Aquí no hay una oposición, sino partidos que forman una oposición”

El diputado Gustavo Penadés, dijo este viernes en torno a un proyecto de ley presentado junto a Luis Lacalle Pou sobre inversiones en La Paloma. En el programa CONSTRUYENDO DEMOCRACIA, de RADIO NACIONAL, Penadés, se refirió también al proycto de Rendición de Cuentas que será remitido al Parlamento.

“No aumentar el déficit fiscal y el endeudamiento interno, son temas que debemos avanzar en la oposición para poder avanzar en la rendición”, manifestó. “Ya quedó demostrado que más plata no es igual a mejora de los servicios. En algunas áreas ha retrocedido”, agregó.

Sobre el famoso voto 50 que puede determinar la mayoría en cámara, Penadés destacó que la “rendición trae 300 artículos por lo que no podemos hablar en términos globales” y señaló que en ese caso “los partidos de la oposición tienen determinado peso”.

“Cuando se habla de ‘la oposición’ hay un error. En Uruguay hay varios partidos que integran la oposición. Los intereses de Asamblea Popular no son los mismos que los del Partido Nacional”.

ESCUCHA AQUÍ LA NOTA