“Pateando Lunas”, de Roy Berocay, se exhibirá en el Pittamiglio

La obra “Pateando Lunas”, de Roy Berocay y con la adaptación de Nicolás Fernández, se exhibirá en el Castillo Pittamiglio los días 19 y 26 de agosto y el 2 y 9 de setiembre. La dirección es de Natalia Vega.

Horario: 17:00 horas. Teatro: Castillo Pittamiglio -Centro Cultural / Museo(Rambla Mahatma Gandhi 633- 2710 1089 ).

Sinópsis: Mayte es una niña a la que le encanta el fútbol y hacer cosas “de varones”. A pesar de que sus padres no están de acuerdo y prefieren que se comporte como las demás chicas, ella no se detendrá hasta hacerles entender que no dejará ir sus sueños y demostrarle a todos que puede ser tan buena como cualquier niño.

Pateando Lunas ha sido reconocida por ACTU (Asociación de críticos teatrales del Uruguay) con tres nominaciones al Premio Florencio.

Elenco: Belen Lojo, Ariana García, Firu Fernández, Ricardo García, Claudio Morel, Guillermo Castro

Localidades $300

Woow $ 200

Club El País 2×1 (CUPOS LIMITADOS)

Cartelera.com.uy 25% (CUPOS LIMITADOS)

Socio espectacular 50%

Redes 2×1 (CUPOS LIMITADOS).