Padres de niños afectados por la vitamina D del Saint Bois harán demandas legales

Desde diciembre la farmacia del Hospital Saint Bois entregó el complejo de Vitamina D, , a lactantes por error. Las autoridades del centro de salud identificaron a 250 pacientes para los cuales se retiró el medicamento, que está dosificado para adultos.

ASSE recién alertó a la población en la mañana de este miércoles sobre la entrega equivocada del fármaco e instó a los padres a realizar la consulta médica pertinente.

La sobredosis de Vitamina D puede generar en los niños serias complicaciones si se administra por un tiempo prolongado. Este jueves, el laboratorio Spefar que envasa el producto anunció que no le vende al Saint Bois ese medicamento para niños por lo que deslindó responsabilidades.

Varios padres de niños que han sido afectados, anunciaron que entablarán demandas legales luego que termine el tratamiento médico con los chicos.

“Ella está bajando de peso, está irritada. Todo cosas que no me pasaban con los otros niños. Consultaba y qué iba a saber que el problema era la vitamina. Me provoca ira porque son niños y bebés. Estamos hablando de médicos: son ellos que nos mandan esto y la verdad que sin palabras. Estos días para ella y para mí fueron agotadores”, contó a Teledoce Yesi Livondo, madre de Eugenia, una beba de dos meses cuyos análisis dieron altos niveles de calcio y tuvo una ecografía renal que deberá ser vista por un especialista los próximos años.

Este jueves a la hora 12 la Dirección General del Saint Bois informó que fueron contactados 198 niños y que equipos del centro continúan realizando visitas domiciliarias. por otro lado fueron controlados 42 niños ambulatoriamente y se detectaron 3 casos de hipercalcemias (pacientes con nivel elevado de calcio).