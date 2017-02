Pablo Hernández: “O Saravia continúa y sigue todo igual o deberá salir por la banderola”

El ex tesorero de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, Pablo Hernández, dijo este miércoles a RADIO NACIONAL en el programa FÚTBOL POR MUÑOZ que “lo que se ve de afuera es blanco o negro; sin grises. No se vislumbra una salida. O continúa o Saravia debe salir por la banderola”.

En nota con Carlos Muñoz, Hernández dijo sobre las declaraciones del presidente Enrique Saravia que no dejará el cargo, que “si se juntan tantas firmas y el tipo no renuncia…”.

“Esto arranca cuando se piden los derechos de imagen. Cuando se les miente en la cara a los jugadores, estos piden la renuncia de Saravia”, indicó.

“Esto es como cuando una persona se casa y a los tres días y la señora hace la denuncia porque le pega y pide el divorcio. Hace tres días, no puede ser. No tiene nada que ver que las elecciones fueron hace tres meses, si hay un hecho que amerite pedir la renuncia…”, agregó.

“Yo iría hasta el hueso en la asamblea (que no es válida porque son 31 días). Pediría en masa la remoción de la directiva. No estoy de acuerdo con la mutual paralela, eso me suena a amarillismo”, dijo a LA 30.

“Si yo fuera técnico de un plantel, para esta fecha no concentro”, señaló.

“Esto no es de un día para el otro. Se han sucedido muchos hechos. Cuando nos fuimos olfateamos que había un desvío de lo que habíamos plantado como bandera política. Que habría un acercamiento hacia la empresa de televisión pero nunca pensé que desembocara en esto tan fuerte”, dijo Hernández que fue tesorero de la directiva presidida por Saravia y que presentó renuncia.

“No estábamos tan locos cuando decíamos lo que decíamos. Nos fuimos en el momento justo”, manifestó.

“El poder seduce, atrae y hace mantener el stauts quo”. “Nunca me presionó Tenfield. Si estuve en reuniones muy tensas pero nunca recibí presiones individuales. A mi nunca me apretaron. Alguna tierra me tiraron desde la época de jugador. Ya sabía que eso iba a suceder y no me hago la víctima. Sabía que ponía primera, segunda… no había reversa. Por entonces no se pudo modificar mucha cosa.

